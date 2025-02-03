選罷法覆議案 韓國瑜2/6下午召集朝野協商處理時程

立法院長韓國瑜。（資料照）

2025/02/03 14:40

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院去年底三讀通過加嚴版「選罷法修正案」，行政院認為修法有窒礙難行之處，經總統核可後提出覆議。行政院昨分別以電子公文、秘書長龔明鑫親送覆議函至立院，完成送達程序。由於昨天是休假日，立院今天上午收案後，立法院長韓國瑜下午發出協商通知，將於6日下午2時30分召開朝野協商討論處理時程。

立院去年12月20日三讀通過「選罷法修正案」，明定罷免案提議人及連署人名冊，應附身分證正反影本。立院遲至1月24日將法案送至行政院，行政院認為修法有「變相提高罷免門檻，過度限制人民罷免權」、「大幅增加提議人之領銜人及各級選舉委員會之行政作業負擔」及「直接適用本屆立法委員，違反國民主權原則、利益迴避原則及公平正義之維護」等窒礙難行之處，提出覆議。

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龔明鑫昨在立院民進黨團成員吳思瑤、李坤城、鍾佳濱、陳培瑜等人陪同下，將覆議函親送至立院。不過，由於昨天是休假日，立院收發室沒人上班，龔等人將覆議函以膠帶黏貼於立院秘書長周萬來信箱上，完成送達程序。韓國瑜下午發出朝野協商通知，將於6日下午2時30分協商選罷法覆議案處理時程。

憲法增修條文規定，立院對於行政院移請覆議案，應於送達15天內作成決議。覆議案逾期未議決者，原決議失效。覆議時，如經全體立法委員1/2以上（57人以上）決議維持原案，行政院長應即接受該決議。

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