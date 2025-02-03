基隆市府新春團拜 謝國樑：未來2年打造更好城市

基隆市長謝國樑主持新春團拜，宣告未來兩年打造更好的城市。（基隆市政府提供）

2025/02/03 15:08

〔記者陳奕劭／基隆報導〕今天（3日）是農曆春節後第一個上班日，基隆市長謝國樑上午主持市府新春團拜，拱手向市府同仁祝賀新年快樂，他表示，基隆面對罷免成功建立典範，成為好好建設，且能應付所有政治紛擾的城市，未來兩年要一起努力，打造更好的成績。

基隆市政府今天上午在四樓大禮堂舉行新春團拜，先欣賞中正國中民俗班學生跳繩與扯鈴表演，接著安排謝國樑與副市長邱佩琳與立委林沛祥在台上與代表議長童子瑋出席的議會秘書楊文河、副議長楊秀玉等議員和市府同仁互道新年恭喜，在簡單隆重的團拜儀式之後，謝與邱一起在門口發送紅包。

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謝國樑表示，基隆市府過去一年面對罷免選舉，也成功建立典範，證明基隆市能夠好好建設，並且應付所有的政治紛擾，過程中很感謝基隆市議會的支持，大家團結一心推動市政；其次也感謝邱佩琳與所有局處首長、區長的努力，林沛祥也居間協調，為市府爭取更多資源。

謝國樑指出，就像開場的中正國中民俗班同學們，平日努力念書並且訓練才藝，表演過程中雖然有些小失誤，但就像推動市政工作，也沒有人是完美的，但重點是在過程中能夠學習，繼續努力克服困難，把下個回合的工作做得更好，希望大家不要害怕困難，遇到錯誤也要誠實面對並且導正，大家都是改變基隆的一顆小螺絲，他當市長也是一個螺絲，趁未來兩年時間，大家一起努力，一起努力打造更好的成績。

基隆市長謝國樑發送紅包給中正國中學生，祝賀新年快樂。（基隆市政府提供）

基隆市政府今天上午在四樓大禮堂舉行新春團拜，市長謝國樑和副市長邱佩琳、立委林沛祥在舞台提供中正國中學生紅包。（基隆市政府提供）

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