竹縣掀藍營立委罷免潮 林思銘、徐欣瑩批「執政黨操作」

來自全國近20個罷免團體今（3）日上午齊聚中央選舉委員會，正式遞交第一階段罷免連署書，展現公民力量；其中，新竹縣第二選區的「撕銘行動」團隊也現身現場，表達對於罷免立委林思銘的決心。 （公民團體提供）

2025/02/03 14:31

〔記者廖雪茹／新竹報導〕來自全國近20個罷免團體今（3）日上午齊聚中央選舉委員會，正式遞交第一階段罷免連署書，展現公民力量；其中，新竹縣第二選區的「撕銘行動」團隊也現身現場，雖未送件，但堅決表達對於罷免立委林思銘的決心，並高喊「下架林思銘，竹二不缺席！」而罷免第一選區立委徐欣瑩的「除舊汰欣」團隊也持續積極收件中。

對於罷免行動，林思銘回應將正面迎戰「報復性的罷免」，他批評，面對全國性的罷免操作，明眼人都看得出來執政黨當家鬧事，介入斧䥣斑斑，不惜窮盡一切手段來遂行自己的政治目的，已被鄉親們一覽無遺。他一路從基層做起，以服務新竹鄉親為目標，相信有做事會做事的人，鄉親依舊會支持。新的會期卸下幹部職務，他將更加回歸到選區服務深耕地方，持續努力推動福國利民的法案以及監督政府。

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徐欣瑩今受訪也批評，「謠言一張嘴，澄清跑斷腿！」民進黨及其側翼發起的「罷免」，充斥著荒謬的謊言，刻意造成社會動亂，讓在野立委闢謠、解釋非常困擾。她感謝新竹縣鄉親對她長期以來的支持與肯定。理解她在立法院的所有作為，都是為鄉親謀福利、為國家建制度。她會保持初心、堅定正道，繼續努力為大家服務，為新竹的發展、為福國利民的法案與政策，貢獻力量。

新竹縣第一選區的「撕銘行動」團隊發言人余筱菁表示，今天繼續收件，並且開始籌備二階的事宜了。今天在竹北郵局、新豐車站和關西等地都有設點收件，其中，民進黨新竹縣黨部門口前和關西鎮中正路33號，至2月10日前是常態收件處。

「撕銘行動」團隊表示，能夠與各地罷免團體共同參與遞件行動，感到十分振奮，並強調新竹縣的選民將不會缺席這場公民行動。團隊指出，林思銘委員自稱客家人，卻砍削客家委員會預算，甚至凍結竹科發展資源，嚴重影響地方建設與民生福祉，這些舉措讓鄉親憤怒不已。

團隊進一步透露，在第一階段連署行動中，林思銘的大本營竹東地區，連署相當踴躍，顯示竹動鄉親們對林思銘委員的強烈不滿。團隊強調，雖然今日並未送件，但目前第一階段連署已經突破門檻，進入造冊程序，而第二階段則需要更多志工投入、更多設立駐點，以及更強的連署動能，才能讓這場罷免行動順利推進。

「撕銘行動」團隊呼籲全體新竹縣選民攜手團結，積極參與第二階段連署，確保不適任的立委能夠下台，共同守護新竹縣的未來。團隊最後強調：「新竹要光明，罷免林思銘！」

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