民眾黨高市黨部開工團拜 主委莊貽量：大家的心都不曾離開

民眾黨高市黨部今開工團拜。（黨部提供）

2025/02/03 14:23

〔記者王榮祥／高雄報導〕民眾黨高市黨部今舉行蛇麼都好、蛇麼都順歡喜開工團拜，主委莊貽量帶領黨幹部、志工及支持者一起祈求民眾黨否極泰來，黨務順順利利，開工日就有民眾送來支持花籃，讓莊貽量好感動，「原來大家的心都不曾離開」。

莊貽量表示，今一早到黨部，就看到支持者送來的鼓勵花藍，感慨過去一年，民眾黨柯前主席和黨中央同仁皆遭遇司法不公平對待，對司法感到失望，批評執政黨政治迫害、只會讓民眾更加深信第三勢力存在的重要性，開工日就看到民眾送來支持花籃，感到溫馨及感動，原來，大家的心都不曾離開。

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代執行長施亦旋則喊話賴清德總統，民眾對於司法的信任度很低，希望不要在賴總統的任期內創下史上最低，不期待司法能起死回生，但至少回到軌道，君子犯法與庶民同罪、高官權貴一樣偵辦到底、不要政治迫害、勿枉勿縱！

黨部強調，民眾黨身為在野第三勢力，8席立委在立院更擔負起監督執政黨的責任，黨中央及地方齊心，共同為台灣更好而努力，絕對不會辜負民眾期望，也感謝過去一年一直陪著不曾離開的夥伴和小草們。

支持者送花為民眾黨高市黨部打氣。（黨部提供）

民眾黨高市黨部主委莊貽量（中）率團隊開工團拜。（黨部提供）

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