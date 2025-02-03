為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    民眾黨高市黨部開工團拜 主委莊貽量：大家的心都不曾離開

    民眾黨高市黨部今開工團拜。（黨部提供）

    民眾黨高市黨部今開工團拜。（黨部提供）

    2025/02/03 14:23

    〔記者王榮祥／高雄報導〕民眾黨高市黨部今舉行蛇麼都好、蛇麼都順歡喜開工團拜，主委莊貽量帶領黨幹部、志工及支持者一起祈求民眾黨否極泰來，黨務順順利利，開工日就有民眾送來支持花籃，讓莊貽量好感動，「原來大家的心都不曾離開」。

    莊貽量表示，今一早到黨部，就看到支持者送來的鼓勵花藍，感慨過去一年，民眾黨柯前主席和黨中央同仁皆遭遇司法不公平對待，對司法感到失望，批評執政黨政治迫害、只會讓民眾更加深信第三勢力存在的重要性，開工日就看到民眾送來支持花籃，感到溫馨及感動，原來，大家的心都不曾離開。

    代執行長施亦旋則喊話賴清德總統，民眾對於司法的信任度很低，希望不要在賴總統的任期內創下史上最低，不期待司法能起死回生，但至少回到軌道，君子犯法與庶民同罪、高官權貴一樣偵辦到底、不要政治迫害、勿枉勿縱！

    黨部強調，民眾黨身為在野第三勢力，8席立委在立院更擔負起監督執政黨的責任，黨中央及地方齊心，共同為台灣更好而努力，絕對不會辜負民眾期望，也感謝過去一年一直陪著不曾離開的夥伴和小草們。

    支持者送花為民眾黨高市黨部打氣。（黨部提供）

    支持者送花為民眾黨高市黨部打氣。（黨部提供）

    民眾黨高市黨部主委莊貽量（中）率團隊開工團拜。（黨部提供）

    民眾黨高市黨部主委莊貽量（中）率團隊開工團拜。（黨部提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播