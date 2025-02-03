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    罷免團體發動大罷免 鍾東錦：希望苗栗不要發生

    罷免團體發動大罷免，苗栗縣長鍾東錦受訪希望苗栗縣不要發生，也籲請賴總統站出來協調。（記者張勳騰攝）

    罷免團體發動大罷免，苗栗縣長鍾東錦受訪希望苗栗縣不要發生，也籲請賴總統站出來協調。（記者張勳騰攝）

    2025/02/03 14:47

    〔記者張勳騰／苗栗報導〕罷免團體今日到中央選舉委員會遞送第一階段提議連署書，苗栗縣連署罷免國民黨立委邱鎮軍、陳超明，由苗栗縣議員曾玫學服務處受理連署，將拚第2波送件；對此，苗栗縣長鍾東錦今（3）日受訪時希望苗栗不要發生，也再次呼籲，總統賴清德應該這個時候要站出來，讓2黨甚至3黨大家坐下來談，讓台灣所有的鄉親好朋友平安幸福快樂的過日子。

    鍾東錦今天上午率縣府各局長處長，到苗栗市玉清宮、天雲廟參拜，祈求國泰民安，風調雨順。

    針對罷免團體發動大罷免，鍾東錦受訪表示，站在他的立場，他希望苗栗縣不要發生這種事，因為不管是誰罷免，都不是好事，他認為都當選了，沒有道理4年內要選2次，若做得不好，那下一屆就不要投票給這個人就好了，不能因為國會差幾席，去搞大罷免，不是那麼厚道。

    鍾東錦再次呼籲，現在唯一能夠解決這個困境，只有賴總統有這個高度，這個時候要站出來，讓2黨甚至3黨坐下來談，大家可以更和諧，國內不管是什麼樣的局勢，對內一定要有共識團結，才有力量對外。

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