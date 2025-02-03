罷洪第一階段達標不送件持續造冊 洪孟楷：相信自己經得起考驗

民眾詢問罷免洪孟楷提議書填寫。（記者羅國嘉攝）

2025/02/03 14:20

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市第一選區罷免立委洪孟楷行動持續升溫，「罷洪刻不容楷」公民團體今（3）日前往中選會共同聲援，展現人民對不適任立委的強烈不滿，但公民團體表示，此次不提交提議書，僅以行動聲援，持續推動罷免運動。此外，目前第一階段提議書已達標，有逾7千份，現階段仍持續造冊，目標朝第二階段4萬件提議書，一起送件。洪孟楷回應，相信自己絕對經得起考驗。

「罷洪刻不容楷」領銜人方柏翔指出，洪孟楷當選後多次違背主流民意，僅服從黨意，甚至支持刪減國安與民生預算，讓選民權益受損。他的家族紅統背景更引發國安疑慮，選區民眾有權透過民主機制收回其職權。

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方柏翔強調，這場罷免行動不只是針對洪孟楷個人，而是全民對不適任立委的監督，今天發起罷免是為了讓人民的聲音被聽見，雖然此次不提交第一階段提議書，但罷免行動不會停歇，人民的力量將持續推動，直至不適任立委下台。

方柏翔表示，第一階段的連署門檻約為4000份，透過線上和線下結合推動，目前初估推算達逾7千份，但現階段會持續收件，還不會送件，希望達逾萬件後再一次送件，雖然第二階段連署門檻要達4萬多份，但仍會積極規劃後續快閃活動和郵寄提議書的選項。

方柏翔也提供未來規劃的快閃活動連署站點資訊，包含淡水區5日於竹圍民生路113巷3弄旁土地公廟，設快閃，從晚上7時至10時；三協成餅舖設定點收件，收件時間為店家營業時間。

而林口區9日於中正路272號之1路段旁，設地點收件，從早上10時至下午1時許；泰山在9日則於仁德公園，設快閃站，從早上8時30分至10時30分，古早弄糖從8日開工起，設定點收件，每週六、日早上9時至中午12時。

洪孟楷指出，從2月1日開始，國民黨立委將面臨來自執政者發起的無差別攻擊「大罷免」考驗，始終相信自己絕對經得起考驗，因為在國會一直就是專業問政、理性監督，不管是國會專業問政質詢、修法提案件數、公聽會記者會舉辦，以及參與中央與地方共同合作辦理的地方建設與會勘、選民服務案件數字都是不斷累計。

洪孟楷也說，罷免是選民教訓做不好民代的武器，但絕對不是仇恨、選輸不甘心的火種，浪費的民脂民膏，讓全台陷入選舉動員、對立虛耗的無限輪迴，執政者真有體認民眾最希望的就是安居樂業？

不少民眾參與罷免立委洪孟楷連署行動。（記者羅國嘉攝）

不少民眾參與罷免立委洪孟楷連署行動。（記者羅國嘉攝）

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