新春團拜 楊文科：竹縣人均負債比1人1.06萬 桃竹竹苗最低

新竹縣政府今（3日）舉辦新春團拜，縣長楊文科（中）、副縣長陳見賢（左3）、秘書長李安妤（左2）及立委徐欣瑩、縣議會議長張鎮榮（右2）、副議長王炳漢（右1）及議員等人出席，與縣府同仁互道恭喜。（記者廖雪茹攝）

2025/02/03 14:02

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣政府及新竹縣議會今（3日）舉辦新春團拜，縣長楊文科指出，新竹縣人均負債比是1人1.06萬元，是桃竹竹苗4縣市之中最低，縣府開源節流，同時也還債100多億元；他感謝縣議會議長張鎮榮和議員們的支持，並勉勵縣府團隊「勇往直前、煞猛來打拼」，凡事多為鄉親著想，鄉親就能感受縣府的用心。

開工日新春團拜，楊文科、副縣長陳見賢、秘書長李安妤及立委徐欣瑩、縣議會議長張鎮榮、副議長王炳漢及議員等人出席，與縣府同仁互道恭喜，縣長及議長拱手拜年後，發放象徵好彩頭的開工紅包給議員、議會職員及縣府同仁，現場熱鬧滾滾、喜氣洋洋。

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張鎮榮也率議員們向議會同仁互道恭喜，期許縣府團隊持續努力建設新竹縣，打造科技首都，讓縣民都能安居樂業，快樂過生活。

楊文科引用客家俗諺「有做嘸做，尞到天穿過」，指出農曆1月期間都是新春的好假期，過完春節新的工作就要開始了，並向鄉親報告在縣府幾年的努力之下，新竹縣人均負債比是1人1.06萬元，是桃竹竹苗4縣市之中最低，縣府開源節流，同時也還債100多億元，財政健全可以來打拚，感謝縣議會的支持，讓縣務推動均能達成預定的目標。

楊文科說，縣政五支箭、十大交通基礎建設都一步步達到階段性的任務，新年目標還要新建竹北戶政、地政事務所，希望能在明年要把它完工，美術館也力拚明年動工。另外，為配合新竹科學園區的業務，消防局編制將重新調整，將興建新竹縣第四大隊竹科消防分隊，守護護國神山群的科技廠商，讓國家、社會更祥和。

張鎮榮也細數新竹縣近年來重大建設，包含台一線替代道路動工、高效能焚化爐啟用等，新竹縣第8家公設民營托嬰中心座落新豐鄉，也已經開放報名且運作，未來期許縣府團隊要為百姓各項福祉持續打拚，重大建設都能順利完成，打造新竹縣成為「科技首都、幸福竹縣」。

新竹縣議會議長張鎮榮（中）率議員們向議會同仁互道恭喜，期許縣府團隊持續努力建設新竹縣，打造科技首都，讓縣民都能安居樂業，快樂過生活 。 （記者廖雪茹攝）

新竹縣長楊文科（左1）及議長張鎮榮（中黑色上衣）等人拱手拜年後，發放象徵好彩頭的開工紅包給議員、議會職員及縣府同仁，現場熱鬧滾滾、喜氣洋洋。 （記者廖雪茹攝）

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