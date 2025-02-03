批韓國瑜無視選罷法覆議案畏罪潛逃 柯建銘：這會期就是罷免會期

立法院民進黨團今舉行記者會，強調今天是新會期首日，選罷法覆議案已經到了，立法院長韓國瑜卻畏罪潛逃，請大家協尋韓院長。（記者謝君臨翻攝）

2025/02/03 13:58

〔記者謝君臨／台北報導〕行政院秘書長龔明鑫昨將選罷法覆議案親送至立法院。立院民進黨團今（3）日舉行記者會，強調今天是新會期首日，覆議案已經到了，立法院長韓國瑜卻畏罪潛逃，請大家協尋韓院長。民進黨團總召柯建銘強調，這會期就是罷免會期，一階、二階到投票，最晚會在9月1日下一個新會期前完成，屆時立院當然就是改選正副院長重新開始，大家一定看得到國民黨全部被罷免。

今天是立院新會期立委報到首日，民進黨團舉行記者會公布新任黨團幹部，包括分別續任總召、幹事長的柯建銘、吳思瑤，書記長陳培瑜，副幹事長林楚茵、王義川，副書記長郭昱晴、林月琴。柯建銘表示，民進黨是以團隊對抗國民黨，這絕對是史上最強、最鐵的部隊。

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柯建銘指出，本會期一定是罷免會期，因為現在兩邊都發動大罷免，這是由國民黨先開始，民意及民進黨反制。大家看到今天聯電創辦人曹興誠的「反共護國聯盟」，曹領銜罷免國民黨立委徐巧芯，這個張力非常大。

他說，國民黨現在要送20份（提議書），我們送18分，在未來幾天一定會全部送滿，毫無疑問的，國民黨早就準備好要罷免掉民進黨所有立委，我們則是民意優先，今天所有志工團體都是曹興誠領軍。

柯建銘表示，這會期到5月31日，根據選罷法規定，罷免連署一階、二階到投票，都落在法定會期後的臨時會，最晚會在9月1日下會期前完成，屆時立院當然就是改選正副院長重新開始，大家一定看得到國民黨全部被罷免，藍白62席立委和中國的連結大家很清楚，「若不是有相當大的代價，他們會這樣做嗎？」

他說，藍白要把台灣所有人民財產歸零，成為共產主義人民公社，台灣人民絕對看不下去，一定會站起來。他昨天在臉書撰文，非鍾馗不足以除妖，台灣人民每個人都是鍾馗，每個人都要抓100個要亡國、賣國的叛亂團體。

另外，柯建銘也說，選罷法覆議案已送達立院，究竟何時要處理？韓國瑜今天不出現就是耍詐，他在立院31年來，所有新會期首日正副院長一定到，沒有集體失蹤的。他上午連打3通電話給韓，並傳訊請韓儘速回電，「切記、切記，急急急。」但韓完全不回應，所以這個詐騙集團現在苦思如何對付台灣人民。

柯建銘表示，於是乎，國民黨在立院的黨團總召傅崐萁就出現，開記者會一派胡言，全都在講假話，做的和講的完全顛倒。這場景，就是詐騙集團又出來了，講謊言混淆視聽，用這種方法迷惑台灣人民，這是中共最常用的手法，小共產黨搞這套沒用，世間所有事情最後都要回到是非與真理，所以他們必敗無疑。

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