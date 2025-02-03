恢復兩岸觀光中客來台 陸委會：低價團、一條龍應納入處理

陸委會主委邱垂正今日受訪表示，關於開放兩岸觀光，應盡速透過兩岸「小兩會」，由台旅會和海旅會溝通及安排相關事宜，讓事情順利進行，包括軍機艦擾台、懲獨22條都應納入處理。（記者陳鈺馥攝）

2025/02/03 15:15

首次上稿 13:50

更新時間 15:15

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國文旅部日前宣布，近日將恢復福建、上海團客赴台旅遊。陸委會主委邱垂正今日受訪表示，關於開放兩岸觀光，應盡速透過兩岸「小兩會」，由台旅會和海旅會溝通及安排相關事宜，讓事情順利進行，包括低價團、一條龍、特定利益等問題都應納入處理。

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邱垂正指出，在疫情期間，沒有中國觀光客到來，目前兩岸人流相當不對稱，台灣民眾赴中人數是中國民眾來台的7倍。我方希望中客能夠來台灣，不過兩岸現狀已經有很大改變，例如疫情前是沒有軍機艦擾台的，如今軍機艦擾台已成為常態，連春節期間共軍機艦仍然持續擾台，造成國人的不安。

邱垂正批評，懲獨22條對台灣民眾更是威脅，對在中國台商及赴中旅遊的台灣民眾帶來人身安全風險，由於法律定義非常寬範、模糊，可以終身追訴、缺席審判、長臂管轄、處以死刑、沒收財產，這些都構成赴中的風險，都應該納入「小兩會」的協商來處理。

邱垂正強調，有業者向陸委會反映，過去中客說斷就斷，2019年7月31日宣布8月1日起停止中客來台，都讓業者血本無歸，擔憂這些又會再度重演。兩岸觀光還有「一條龍」現象，不是所有旅遊業者都能分享到觀光利潤，只有特定業者能做，根本是看的到吃不到。一般民眾更反映，以前中客來台所有的觀光亂象將再度發生，將排擠其他觀光資源，連購買演唱會門票的機會都會減少，這些都是民眾反映的問題。

「兩岸觀光是公權力事項，無法由民間來取代！」邱垂正指出，兩岸觀光無法迴避須由政府出面，建議由觀光「小兩會」來處理公權力事項的溝通，才是最適當的方式，這些也是行之有年的機制。

關於是否解除禁團令？中國有無意願透過小兩會溝通邱垂正回應，這些都會由小兩會來溝通，這樣才能為國家、業者及民眾爭取到最大的利益。新年新希望，我們希望兩岸相向而行，希望兩岸讓善意良性循環，我們從今天開始啟動，希望兩岸觀光的事宜能夠行穩致遠。

他強調，有時候起頭更重要，要揮別過去兩岸觀光1.0的種種亂象，包括低價團、一條龍、特定利益等一些問題，同時我們也考慮兩岸新的現狀，包括軍機、艦擾台，「懲獨22條」對台灣人流、赴中人身安全都應該一併考慮，所以我方認為還是放在「觀光小兩會」的架構下來溝通協商，最能確保最大利益。

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