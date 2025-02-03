發起罷免涂權吉 桃市第2選區公民團體列5大違失、14大理由

桃園市第2選區公民團體前往中選會遞交4096份提議人書及罷免涂權吉理由書。（「全力一擊，罷免涂權吉」團隊提供）

2025/02/03 14:40

〔記者李容萍／桃園報導〕18個罷免國民黨立委的團體今（3）日到中選會遞交第1階段提議書，其中，桃園市第2選區公民團體宣布，已正式提交4096份提議人書及罷免涂權吉理由書。強調這場罷免行動，不僅是對涂權吉不適任的立法表現進行問責，更是為了捍衛台灣民主機制，確保立法院真正代表民意，而非政黨操控的工具。

對此，涂權吉表示，選舉、罷免是人民的權利，選舉剛過，推動罷免要有正當性和理由，不能像民進黨團總召柯建銘所講去年選輸就預計今年要大罷免，印證民進黨國會沒過半，就想隨便用理由搪塞來搞大罷免，企圖重新改選國會過半，即便大罷免輸了也沒損失，一旦國會過半又是一黨獨大、完全執政，這也許是執政黨想要的，但非人民、國家社會之福。

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「全力一擊．罷免涂權吉」團隊列舉5大違失、14大理由指出，楊梅區是涂權吉的超級大票倉，在2024年立委選舉中，他在楊梅的得票數比對手黃世杰高出超過1萬7000票，成為奠定勝利的關鍵。然而，目前楊梅區累積已超過3100份連署書，單一區域即突破1％選民門檻，展現強烈的民意基礎，顯示選民對涂權吉的不滿，罷免聲浪日益高漲。

團隊發言人Rick細數涂權吉的5大違失，包括違背民意：未能兌現選前承諾，忽視選區民眾需求；損害國家利益：支持違憲法案、削弱國防與民主機制；失職或怠職：問政能力不足，選區建設與政策推動缺乏積極作為；濫權或不當行為：配合政黨利益，圖利特定組織，影響國會運作公平性；政策失當：財政與醫療政策失衡，影響世代公平與社會發展。

Rick舉例，像是中央編列1.9億元預算，支持桃園青農計畫、農田水利灌溉系統升級及漁業建設，涂權吉違背選前承諾，反對此預算；涂支持提高警消與海巡退休所得替代率至80％，遠超公務人員60％的標準，導致退撫基金提早兩年用罄，加劇世代不公，轉嫁財政壓力給年輕人；以及支持刪減客家委員會預算，客委會經費遭刪減1.9億元，並凍結4.16億元，導致全台500多個伯公照護站經費縮減，影響長輩在地照護；客家歌謠比賽與戲劇活動場次減少，使文化傳承更為困難。

公民團體強調，此選區（大園、觀音、新屋、楊梅）選舉人數30萬8717 人，第2階段罷免連署書門檻（需達選舉人數10％）為3萬872份，最終的罷免投票日至少需要7萬7179人投票，且超過3萬8590人同意罷免，罷免案才會正式通過。考量部分連署書可能被選委會剔除（如填寫錯誤、資格不符等），為確保安全，第2階段應收集至少4萬1677份連署書以確保安全達標。

桃園市第2選區公民團體前往中選會遞交4096份提議人書及罷免涂權吉理由書。（「全力一擊，罷免涂權吉」團隊提供）

桃園市第2選區公民團體前往中選會遞交4096份提議人書及罷免涂權吉理由書。（「全力一擊，罷免涂權吉」團隊提供）

桃園市第2選區公民團體前往中選會遞交4096份提議人書及罷免涂權吉理由書。（「全力一擊，罷免涂權吉」團隊提供）

桃園市第2選區公民團體前往中選會遞交4096份提議人書及罷免涂權吉理由書。（「全力一擊，罷免涂權吉」團隊提供）

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