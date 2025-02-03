2026雲林縣長選戰前哨戰 基層農會選舉4鄉暗潮洶湧

基層農會選舉首部曲農會會員代表選舉2月15日投票，雲林斗南鎮農會有82人參選競爭激烈。（資料照）

2025/02/03 14:34

〔記者黃淑莉／雲林報導〕被視為2026縣長選戰前哨戰的基層農會選舉，雲林縣農會及20鄉鎮市農會總幹事候聘人合格名單（3）日公告，其中大埤有3人、水林2人合格，其他農會候聘人都僅現任總幹事1人；另農會會員代表選舉2月15日投開票，應選45席，大埤、斗南、水林及口湖參選人都超過60人，其中斗南為超級戰區有82人。

雲林縣農會及20鄉鎮市農會總幹事遴聘，21位現任總幹事都登記尋求連任，其中大埤、水林、口湖及東勢等4鄉都有挑戰者，大埤有4人要挑戰現任總幹事吳昌遠。

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農業部今天公告各農會總幹事候聘人審查合格名單，雲林縣農會陳志揚，斗六張喬復，林內黃國洲，莿桐張鈺萱，斗南張燕容，大埤吳昌遠（現任）、林秋男、李季興，古坑袁誌謙，虎尾蔡武吉，土庫黃萬聰，元長李佩怡，褒忠吳金元，西螺廖錦富，二崙李達彥，崙背李麗華，台西林添祥，麥寮許耿榮、東勢丁介郁，四湖蘇渝甯，北港林翠香，水林黃綉蘋（現任）、黃筠宸，口湖呂惠玲。

農會改選首部曲會員代表將在2月15日投票，有4鄉競爭激烈，斗南有82人、大埤72人、口湖71人、水林63人，其他16鄉鎮相對和諧。

據了解，選情暗潮洶湧的4鄉鎮外傳藍綠皆有布局，下屆縣長、鄉鎮長選舉提早開打。

雲林縣府農業處指出，農會會員代表投票時間2月15日上午9點至下午2點，各鄉鎮市農會要在3月1日前召開會員代表大會選出9席理事、3席監事，並在3月10日前召開理監事會議遴聘總幹事。

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