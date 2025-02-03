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    總統認證「是非分明」！ 高市議會新春團拜 康裕成：盼成典範議會

    高市議會今舉行新春團拜。（議會提供）

    高市議會今舉行新春團拜。（議會提供）

    2025/02/03 13:48

    〔記者王榮祥／高雄報導〕總統賴清德年初二在高雄發送蛇年紅包時，曾公開肯定高市議會監督市府是非分明，不會為監督而監督！高市議會今舉行新春團拜，議長康裕成期許同仁活躍新思維，成為市民心目中典範議會。

    高市議會今農曆春節後第一天上班日舉行新春團拜，議長康裕成、秘書長黃錦平、副秘書長余潮駿與議會全體同仁共同迎接金蛇年的到來。

    康裕成向議會同仁表達新春祝福時表示，新春團拜不僅是迎接金蛇年的開始，也是回顧過去、展望未來的時刻；她感謝團隊努力與奉獻，讓議會在過去一年中，無論在議事運作還是對市民的服務方面，都取得重要進展，也讓她無後顧之憂主持議事，這些都是每位同仁秉持專業精神，堅守崗位才有的成果。

    她同時期許每位同仁能在新的一年中，發揮各自所長，進一步加強團隊合作與默契，強調只有通力合作，發揮集體智慧，才能讓議會的各項事務順利推動，並在議事運作、公共服務等方面取得更大突破。

    康裕成指出，團隊中有越來越多年輕的議員，同仁一定要跟得上年輕活躍新思維！同時，也要讓高雄市民看到議會的進步、專業與效率，讓議會成為市民心目中的典範議會！

    高市議長康裕成、秘書長黃錦平（左）、副秘書長余潮駿與議會全體同仁共同迎接金蛇年的到來。 （議會提供）

    高市議長康裕成、秘書長黃錦平（左）、副秘書長余潮駿與議會全體同仁共同迎接金蛇年的到來。 （議會提供）

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