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    大罷免來臨！黃國昌籲賴清德懸崖勒馬 否則將採取相應政治作為

    立院開春報到，台灣民眾黨團8位委員舉行記者會，並由立委黃國昌說明。（記者田裕華攝）

    立院開春報到，台灣民眾黨團8位委員舉行記者會，並由立委黃國昌說明。（記者田裕華攝）

    2025/02/03 13:45

    〔記者李文馨／台北報導〕第11屆立委在就職滿周年，18個罷免團體今在開工日赴中選會送出第一階段罷免提議書。面對大罷免潮，民眾黨代理黨主席黃國昌今（3日）向總統、民進黨主席賴清德喊話，盼他三思、懸崖勒馬，以台灣為念、以蒼生為念，強調若繼續放任兩手策略的態度，民眾黨將有相對應的政治作為。

    黃國昌表示，新春期間，他已3次對總統兼民進黨主席的賴清德公開喊話，因為賴清德在新春談話中，口中喊著要團結社會、朝野和諧，但實際作為卻是在鼓動「大罷免」，加劇台灣社會的分裂與對立衝突。他也利用開春第一個工作天，再次懇切呼籲賴清德能夠三思、懸崖勒馬，以台灣為念，以蒼生為念。

    黃國昌說，賴清德不僅是民進黨主席，更是國家總統，如果現任總統面對台灣未來政治以及立法院運作的關鍵時刻，繼續大玩兩手策略，這不僅是國家的不幸，也是對人民、社會的未來發展埋下巨大的隱憂因子。

    黃國昌表示，他們將靜候賴清德的回應，如果他仍選擇放任這樣的兩手策略的態度，民眾黨會有清楚相應的政治決斷與作為，「我希望賴清德三思、以蒼生為念，懸崖勒馬」。

    面對大罷免潮，民眾黨代理黨主席黃國昌今（3日）向總統、民進黨主席賴清德喊話，盼他三思、懸崖勒馬，並強調若繼續放任兩手策略的態度，民眾黨將有相對應的政治作為。（記者李文馨攝）

    面對大罷免潮，民眾黨代理黨主席黃國昌今（3日）向總統、民進黨主席賴清德喊話，盼他三思、懸崖勒馬，並強調若繼續放任兩手策略的態度，民眾黨將有相對應的政治作為。（記者李文馨攝）

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