拒上海台辦主任參加台北燈節 邱垂正：中共阻擾台商參加海基會活動

陸委會主委邱垂正表示，中共阻擾台商回台參加海基會活動，這些原因都會列入是否讓台辦團來台的考量因素。（資料照）

2025/02/03 13:18

〔記者陳鈺馥／台北報導〕台北市政府邀請上海官員2月來台參加台北燈節，但陸委會審查後，全團封殺上海台辦主任金梅等13人來台。對此，陸委會主委邱垂正今日受訪表示，中共阻擾台商回台參加海基會活動，這些原因都會列入是否讓台辦團來台的考量因素。

邱垂正表示，有同意讓一些團體進來參加燈節，台辦部分主要是因為送件有點晚，來不及審核。海基會每年都會邀請中國台商參加春節活動，照理來說，台商人數最多的上海市，參加海基會的活動應該要最多，但這幾年上海台商來參加的可說是「寥寥無幾」。

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邱垂正指出，去年上海方來踩線時，有透過管道向對方反映不要惡意阻擾上海台商參加海基會的活動，因為這是損人不利己，更造成台商的反感，希望此情況能有改善。但今年情況依舊，中共仍阻擾台商回台參加海基會的活動，基於這些原因，都會列入要不要讓台辦團來台的考量因素。

邱垂正強調，如果各地台辦還是惡意阻擾台商回台參加海基會活動，都會列入入境台灣的審查依據和原則。希望兩岸能夠釋出善意與堆疊善意，應該要相向而行，讓兩岸和平穩定、互利互惠、和平共榮。

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