黃國昌要賴清德懸崖勒馬 林俊憲：罷免干你們不分區什麼事？

黃國昌今呼籲賴清德「懸崖勒馬」，若繼續採取「兩手策略」，民眾黨會有相對應的「政治作為」。對此林俊憲在臉書反擊：「罷免區域立委，到底干你們8席不分區什麼事？能拿出什麼政治作為？」（資料照）

2025/02/03 13:57

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕全台各地掀起罷免連署行動，全國18個罷免團體今日赴中選會遞送第一階段罷免提議書。民眾黨主席、黨團總召黃國昌今日呼籲總統賴清德「懸崖勒馬」，若繼續採取「兩手策略」，民眾黨會有相對應的「政治作為」。對此民進黨立委林俊憲在臉書反擊：「罷免區域立委，到底干你們8席不分區什麼事？能拿出什麼政治作為？」

針對黃國昌的說法，林俊憲認為，那些面臨罷免的國民黨區域立委，反應都沒民眾黨那麼激烈，而今天已有18個罷免團體送件，接下來1週預計陸續還有更多。林俊憲估算，至少會有一半的國民黨區域立委進入罷免程序。

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林俊憲表示，無論黃國昌如何叫囂，本週送案的罷免適用舊法已成定局，而且也怪不得別人，去年藍白要修惡選罷法時他就已經把時間點都列出來，結果是藍白自己不敢在時限內把法案送出立法院。林俊憲認為，不管是顧忌輿論還是戰略誤判，今日局面藍白只能說是咎由自取。

林俊憲諷刺地說，黃國昌怎麼還有心思關注和民眾黨無關的罷免？他先前就預告，新會期馬上要推動廢止「壯世代」法案，「你以為壯世代翻頁了？不，才剛剛開始」。林俊憲也預告：「新會期精彩看點預告，國民黨要面對罷免潮，而民眾黨要面對壯世代，而且絕對會朝民眾黨的要害『壯』下去。套句國昌主席（代）的話，保證『壯』到讓你們很有感。」

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