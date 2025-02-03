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    海基會籲中國台商「實話實說」 向對岸傳達台灣人希望和平

    海基會董事長吳豊山（左3）今日表示，台商平日在兩岸之間來來去去，如果你們能夠實話實說，自然會變成兩岸交流、對話的最好橋樑。（記者方賓照攝）

    海基會董事長吳豊山（左3）今日表示，台商平日在兩岸之間來來去去，如果你們能夠實話實說，自然會變成兩岸交流、對話的最好橋樑。（記者方賓照攝）

    2025/02/03 13:40

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕海基會今日於美福大飯店舉行「2025中國台商春節活動」，海基會董事長吳豊山致詞時表示，台商平日在兩岸之間來來去去，如果你們能夠實話實說，自然會變成兩岸交流、對話的最好橋樑。也要拜託大家，隨時向對岸朝野傳達台灣人民希望兩岸和平，兩岸共榮的心聲。

    吳豊山指出，兩岸分立分治已經76年，76年表示已經走過三個世代。兩岸之間，70幾年前在特定政黨之間，也許有一些恩怨情仇，但隨著時間腳步不斷往前推進，過去總總都已成為過眼雲煙。兩岸之間今天應該只剩下如何相互理解、相互尊重，進而共同商議如何和平共榮的課題。

    吳豊山談及，依據他的理解，這也正是賴總统一再強調希望兩岸之間「以對話取代對抗，以交流取代圍堵，增進合作」的原因。在中國的台商平日在兩岸之間來來去去，如果你們能夠實話實說，自然會變成兩岸交流、對話的最好橋樑。

    吳豊山呼籲，今天除了祝賀大家新年快樂之外，也要拜託大家，隨時向對岸朝野傳達台灣人民希望兩岸和平，兩岸共榮的心聲。至於在中國以外的台商朋友，同樣要拜託大家，告訴你們駐在國的朝野，台灣人民愛好和平，而且一直與人為善。

    吳豊山提及，過去兩個多月，他在海基會接待了一些台商團體的領導人，其中不少人跟他說，台灣內部現在好像很混亂。這些朋友這樣說的時候，好像很憂心。今天要利用這個難得的機會跟大家報告，中華民國是個民主國家，民主政治本來就是吵吵鬧鬧的政治，但是只要亂中有序，國家就會在吵吵鬧鬧中不斷改善，不斷進步。

    吳豊山痛批，這當中難免也會生出不肖叛國份子，但這些人都被人民唾棄，甚至已經判刑入獄。他要請大家不必擔心娘家，幾十年來，台灣都是在吵吵鬧鬧、政黨攻防、眾聲喧嘩中持續改革進步，並且榮耀地成為全球前段班的國家。

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