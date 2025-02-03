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    罷免一階送件後要做「六件事」 陳冠榮：二階不只空戰還要巷戰

    罷韓四君子之一的陳冠榮醫師（右三）分享一階送件後的六件要事。（翻攝臉書）

    罷韓四君子之一的陳冠榮醫師（右三）分享一階送件後的六件要事。（翻攝臉書）

    2025/02/03 14:15

    〔記者王榮祥／高雄報導〕罷韓四君子之一的陳冠榮醫師，今透過臉書分享罷免第一階段送件後有「六件事」要做!特別提醒二階啟動前應儘速招募與培訓志工、擴建連署據點與成立總部，強調二階不只打空戰、還要巷戰。

    陳冠榮與參與過多次罷免行動的志工們，討論整理一階送件後的六大工作事項。一、送件後，停止第一階段提議書募集。透過聯絡資料同意書、線上表單等方式，募集願意參與第二階段罷免連署者的相關聯絡資料，二階連署書須用中選會於審核通過後發予專屬格式，與一階提議書格式不相同，要再簽一次。

    二、志工招募、分工、培訓。二階要能順利通過，連署書至少要是一階的13到15倍，會需要大量志工協助，把握送件後審查時間要繼續招募志工、同時建立分組、進行培訓。

    三、募集二階收件據點與建立罷團總部。二階需更多收件與連署據點，要持續募集、整理、建檔、列表，同時也要建立起小蜜蜂物流系統，如果有辦法，最好有一個罷免團隊總部，讓支持者方便送件，也可提供諮詢、會議等等。

    四、資源募集與友好支持團隊、組織募集。二階不只要打空戰、還要打巷戰，同時更大量連署書、文具用品、宣傳文宣，更要有支持大量造冊時的相關物資，罷免團隊應主動跟選區內友好支持團隊與組織建立合作默契。

    五、罷免團隊組織化。罷免團隊內部要正式組織化，領銜人、發言人、志工管理、社群宣傳、造冊管理、文宣宣傳、公關資源、媒體溝通等等組別與負責做人員，都要整備完成且穩定化，以便因應第二、第三階段的所有事務。

    六、繼續監督、繼續討論、繼續分送文宣。審查期間最重要的是監督不能停、討論不能斷、文宣不能少，要讓所有關注罷免的朋友，能夠理解被罷免人的不適任，以及罷免他的重要理由，爭取更多認同。

    陳冠榮提醒，在等待一階審查的時間，要整備更多柴火，更需大家幫忙，邀請有意願、想付出的朋友，聯絡想支持的罷免團隊，一起加入大罷免行列。

    罷韓四君子之一的陳冠榮醫師（右三）分享一階送件後的六件要事。（翻攝臉書）

    罷韓四君子之一的陳冠榮醫師（右三）分享一階送件後的六件要事。（翻攝臉書）

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