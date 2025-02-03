賴清德出席海基會春酒 廈門台商突嗆「當家不要鬧事」

海基會3日舉行「2025大陸台商春節活動」，總統賴清德應邀出席，並向與會者拜年。（記者方賓照攝）

2025/02/03 12:56

〔記者陳鈺馥／台北報導〕海基會今日於美福大飯店舉行「2025中國台商春節活動」，近380名中國台商出席春酒餐敘，總統賴清德親自出席向台商致意，卻遭廈門台商協會當場嗆聲，「當家不要鬧事」，不要大罷免。

賴清德致詞表示，春節開工第一天，他很榮幸受邀出席台商春節活動，首先要肯定陸委會、海基會、經濟部同仁的工作表現，也要感謝海內外企業家對台灣經濟發展的貢獻，祝福企業家「蛇麼生意都賺錢」，大家蛇年行大運。

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賴清德指出，台灣去年相較於國際社會交出漂亮成績單，經濟成長率4.3%，居亞洲四小龍之首，也贏過美國及歐盟等國。政府的責任是要建立讓企業家有更好發揮的空間，有推出「促進台灣經濟發展方案」，包括吸引台商回台投資方案，協助中小企業投資台灣，這些會持續推動延長到2027年。

賴清德提及，不僅如此，包括新創產業、中小企業，都可得到政府幫助，也會維持匯率穩定。全世界有地緣政治變化，央行和行政院會維持穩定匯率。物價通膨也會維持穩定，今年消費者物價指數CPI會控制在1.8或1.9左右。

賴清德強調，他身為總統有三項使命，第一是維持國家生存發展。維持國家生存發展，必須先談到主權，有主權才有國家，有台灣才有中華民國。他延續蔡英文總統任內所提出的「四大堅持」，永遠堅持民主自由的憲政體制，堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬，堅持台灣主權不容侵犯併吞，堅持中華民國台灣前途由2300萬人決定，這四大堅持80%台灣人民是支持的。

賴清德指出，我們深信和平無價，戰爭沒有贏家。對和平要有理想，但不能有幻想，要靠實力來求得和平，所以他提出「和平四大支柱行動方案」，要增加國防預算，提高國防力量，對外軍事採購。

賴清德提及，第二個支持是要發展經濟，不但經濟要好，也要有韌性 不能把所有雞蛋放在同一個籃子，要立足台灣、行銷全球。第三是要與民主陣營肩並肩站在一起，備戰來達到避戰。第四是符合對等、尊嚴及不預設前提，願意跟中國進行健康有序的交流，透過交流增進彼此理解、諒解、和解。

他強調，兩岸應該交流取代圍堵，對話取代對抗，台灣和中國有共同敵人是天災地變，有共同的目標是兩岸人民福祉，在國際情勢變化多端之中，兩岸應該好好對話和交流，也要照顧2300萬人生活。

隨後在總統舉杯向台商祝賀時，廈門台商協會副會長葉永松當場大嗆，「我們希望當家不要鬧事，不要大罷免」，引發現場台商一陣尷尬。

對於是否中國希望不要大罷免國民黨立委？葉永松受訪聲稱，那是他個人意見，不關對岸的事。

海基會秘書長羅文嘉則指出，在國台辦主任宋濤、中共領導人習近平出席的活動，絕對不會有這種事發生，此事反映出台灣民主的多元；針對未來是否不再邀廈門台協出席？羅回應，海基會的台商春節活動，開放報名是不做審查的。

海基會3日舉行「2025大陸台商春節活動」，總統賴清德應邀出席，並向與會者拜年。（記者方賓照攝）

廈門台商協會副會長葉永松突然起身向賴清德喊話。（記者方賓照攝）

廈門台商協會副會長葉永松今日在海基「2025中國台商春節活動」對賴清德總統嗆聲說，希望當家不要鬧事，不要大罷免。（記者陳鈺馥攝）

廈門台商協會副會長葉永松突然起身向賴清德喊話。（記者方賓照攝）

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