陽明市政大樓團拜 盧秀燕：目前繼續幸福 邁向六都第一瘦

台中市陽明市政大樓新春團拜。（記者歐素美攝）

2025/02/03 13:33

〔記者歐素美／台中報導〕台中市要繼續幸福！台中市長盧秀燕今天上午11點半抵達陽明市政大樓舉行新春團拜，強調這是對縣市合併的尊重，除了呼籲同仁保持初心，目標是台中市要繼續幸福，並以「媽媽市長」小小的叮嚀，盼大家注意體重、保持健康，還笑稱只要她和副市長鄭照新減肥成功，台中市就變六都第一瘦了。

盧秀燕表示，今天是公務機關的團拜開工日，也是各行各業的開工日，所以我們舉行盛大的開工團拜典禮，除了新市政中心，隨後就在陽明辦公行政區舉行。台中市政府是由台中縣市2個政府合併而成，現在是全國第二大城市，為了表示我們對於2個縣市政府合併的重視跟肯定，因此開工團拜舉辦2場，重要活動也分別在2個行政中心相關局處最多的地方進行。

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盧秀燕說，「每位同仁都是我們重要的心肝寶貝」！台中市有31個局處機關，包括公教警消等同仁超過5萬名，過去6年來我們施政方向正確，台中市是一個大家庭，每位市民都是我們的家人，市府同仁不只是公僕也是市民，所以施政過程當中時時以建設台中這個家庭，為台中市286萬名市民家人謀福利的精神獲得市民的肯定，去年底在各重大媒體評鑑中，台中市施政滿意度獲得六都第一，甚至全國第一，還有一個重要的成績就是獲得全國22縣市最幸福的城市的殊榮，得來非常不容易。

盧市長說，今天開工第一天，跟大家互勉，今年的施政方向及理念就是台中市要繼續幸福！作法就是維持初心，把台中當作自己的家庭，每個單位都將台中市當作自己的家庭一樣規劃建設，把市民當成家人一樣替他們設想服務，只要每位同仁都把握這樣的初心及理念，大家就知道該怎麼做，並感謝同仁這麼多年恪守崗位兢兢業業獲得好評。

最後，盧秀燕說，「媽媽市長」有一個很小很小的叮嚀，前年衛福部公布台中市是六都最胖的城市，經過一年的勵經圖治、生聚教訓，去年已進步到六都第二瘦的城市，只差一名就變成六都最健康最瘦的城市，今年春節長達9天，大家都很開心，希望市民友及市府同仁注意體重、保持健康，才能為家庭、台中市及自己的局處業務精進，大家更好更幸福。她並開玩笑說，只要她和副市鄭照新減肥成功，台中就變六都第一瘦了。

陽明市政大樓新春聯合團拜，盧市長發放福袋給市府同仁。（記者歐素美攝）

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