中市議會團拜江啟臣楊瓊瓔都出席 台上台下無互動

中市議會舉行新春團拜。（記者蘇金鳳攝）

2025/02/03 13:23

〔記者蘇金鳳／台中報導〕今天是開工日，台中市議會今天舉行團拜，市長盧秀燕、 立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔及多位朝野市議員都到場，而有意角逐市長的江啟臣、楊瓊瓔兩人在等待團拜時，並未有互動，上台時也未站在一起，雖上台致詞時有提及對方，台下台上無互動，讓外界有相當多的臆測。

江啟臣與楊瓊瓔在台下等待團拜時並無互動，各自聊各自的，江啟臣跟國民黨團書記長李中聊天，楊瓊瓔則是跟民進黨黨團總召王立任聊天。

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江啟臣致詞後，楊瓊瓔也上台致詞，她一一跟台上的政治人物握手，卻未跟江啟臣握手，而楊瓊瓔在致完詞後也直接站在盧秀燕旁邊，兩人雖在致詞時提及對方，但台上台下都不互動，不免讓外界所有臆測。

多位朝野市議員出席團拜，市長盧秀燕也率領一級主管到場祝賀，議長張清照及副議長顏莉敏更在會後發紅包給員工。

張清照表示，新的一年，議事審查過程，大家儘量溝通交換意見，讓市政及議事運作順利圓滿，他會跟所有議員共同努力，讓台中市建設更好。

盧秀燕先是祝賀新年快樂，簡單說了「議政昌隆、府會和諧、以民為念、幸福台中」。

江啟臣表示，台中市府會和諧大家列為標竿，期待新的一年議事順利，以民為本，繼續為市民謀取最大福利，他並提及，過去立法院跟議會需要溝通及合作部份，感謝議員的協助，展望新的一年，期待立院及市議會之間在為民服務及為民喉舌部份，繼續努力合作。

民進黨議會黨團總召王立任表示，新的一年，希望台中市大進步，實現幸福。

國民黨議會黨團書記長李中期望議會所有議員共同監督好市政，但也要為市民爭取福利，跟市府一起努力推動更好的市政。

有意參選中市長的江啟臣與楊瓊瓔出席市議會團拜兩人台上台下未有互動。（記者蘇金鳳攝）

市長盧秀燕出席新春團拜，只簡單說「議政昌隆、府會和諧、以民為念、幸福台中」。（記者蘇金鳳攝）

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