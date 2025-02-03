中市府新春團拜 盧秀燕許願「保持初心、幸福台中」

台中市政府新春團拜，盧秀燕許願「保持初心、幸福台中」。（記者蘇孟娟攝）

2025/02/03 12:53

〔記者蘇孟娟／台中報導〕金蛇年新春開工首日，台中市長盧秀燕率3位副市長等及市府一級機關首長新春團拜，執政第7年的盧秀燕強調，今年她的致詞很簡短，金蛇靈動盼市府團隊保持初心、打造幸福台中，讓台中市政昌隆。

結束9天連假，台中市各界暨台中市政府所屬一級機關員工新春聯合團拜今日在台灣大道市政大樓熱鬧登場，市府現職暨退休公教員工合唱團演唱應景賀歲歌曲，另有小朋友延續年味的舞蹈表演，盧秀燕率副市長黃國榮、賴淑惠、鄭照新、秘書長黃崇典及市府一級機關首長、市府員工，近千人齊聚一堂互道恭禧，也獻祝福。

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盧秀燕今年新春團拜致詞走簡短路線，她說，金蛇靈動、幸福台中，要祝台中市政昌隆，台中是家、286萬市民是家人，她期許市府逾5萬名泛公務人員，都能保持初心、精神抖擻建設台中，用愛服務市民，讓台中繼續真正幸福、成為幸福更好的台中。

立法院副院長江啟臣參與團拜並應邀上台致詞，他說，感謝市府在過去一年來服務市民的辛苦，今年是小龍年，希望台中「蛇咪龍賀」，台中市民也一定會越來越幸福。

台中市政府新春團拜，盧秀燕許願「保持初心、幸福台中」。（記者蘇孟娟攝）

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