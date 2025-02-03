高虹安+18藍委罷免案送件 中選會：適用選罷法修正前規定

全台罷免團體3日赴中央選舉委員會，遞送罷免選區立委提議連署書。（記者羅沛德攝）

2025/02/03 12:31

〔記者李文馨／台北報導〕藍白立委近一年強推爭議法案、聯手大砍中央政府總預算，引發全台「大罷免潮」，18個罷免團體今（3日）上午赴中選會遞交第一階段連署書。中選會表示，截至今天上午10時止，已收到的罷免案送件數為19案，其中18案為立委罷免案，1案為市縣長罷免案；另也強調，在「選罷法」新法修正公布施行前，已向主管選舉委員會提出的罷免案，仍適用修正前之規定，選務機關會依此辦理。

中選會表示，中選會今天所收到的罷免案件，進行初點後，若符合送件規定者，即會轉交各該地方選委會進行查對；由於相關案件程序進行中，選務機關則不就具體個案進行不必要評論。又新法修正公布施行前，已向主管選舉委員會提出的罷免案，仍適用修正前之規定，則為「公職選罷法」第131條的特別規定，選務機關會依此辦理，亦無其他評論或回應。

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針對今日有多少罷免案送件，中選會指出，截至今天上午10時為止，收到的罷免案送件數為19案，其中18案為立委罷免案，1案為市縣長罷免案；同時強調，相關罷免案件，中選會、各地選委會均將依法處理，不會有差別待遇。

中選會也說，基於行政中立、選務不語的立場，依法循例自不就其他假設性問題或程序進行中的個案予以回應，建議可自行參照查閱公職選罷法規定外，有關公職人員罷免案之進行程序，中選會網站「選舉罷免資訊」項下「選舉罷免介紹」之「罷免簡介」昔日以來業已提供「公職人員罷免案之作業流程圖」及「公職人員罷免進行程序指引」等相關資訊，提供各界查詢參考。

中選會表示，截至今天上午10時止，已收到的罷免案送件數為19案，其中18案為立委罷免案，1案為市縣長罷免案。（記者李文馨攝）

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