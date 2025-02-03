立春開工大吉！彰化新春團拜 王惠美祈願政通人和、百業興旺

彰化新春團拜活動今在彰化演藝廳舉行，立委謝衣鳯（右5）、彰化市長林世賢（左4）等鄉鎮市首長和縣議員，站在台上逐一向大家拜晚年，祈求新春萬事吉祥如意。（記者張聰秋攝）

2025/02/03 12:40

〔記者張聰秋／彰化報導〕今天（3日）是大年初六，也是24節氣中第一個節氣的立春，萬物開始甦醒。上午，不少店家祭拜、燃放鞭炮，祈求開工順利；彰化縣政府則在彰化演藝廳舉辦新春團拜活動，縣長王惠美感謝大家過去一年的努力與付出，向大家拜晚年，祝福士農工商在新的一年中持續發展。

活動在彰化演藝廳舉行，吸引上千名民眾參與，由員圓舞蹈團的表演拉開序幕。王惠美在致詞時說，「祥蛇福禧，萬事如意！」今天是年假後的第一個上班日，她向大家拜晚年，祝福大家一年平安幸福，也期望新的一年能政通人和、百業興旺。

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王惠美表示，過去一年縣府在基礎建設、社會福利、教育推廣與產業發展等方面均有穩步進展，而這一切都離不開每位夥伴的全心投入與默默奉獻。她也感謝春節期間部分同仁犧牲與家人團聚的機會，堅守崗位、維護治安與交通，確保公共服務順暢，讓縣民度過一個平安的年節。

她進一步指出，新的一年，縣府將以更高目標推動重大政策與建設，並以「縣民需求」為核心，期許團隊繼續合作，共同服務鄉親。彰化建縣已有300多年，但為了永續發展，必須為下個300年打好基礎，縣府規劃以「一軸一環雙樞紐四引擎」作為發展核心，結合交通、產業與都市計劃，先行規劃彰交特定區，新縣政中心、大巨蛋和產業園區皆在其中，期望透過城市再造帶動人口增長與商機，推動彰化持續邁向未來。

與會貴賓逐一向大家拜晚年「蛇麼都順、蛇麼都好」緊接著王惠美跟著貴賓們一同進行迎新春的啟動儀式，舞台上原本閉合的門緩緩開啟，出現帶來金銀財寶、祥瑞之氣的福蛇向大家賀年，祝福大家小龍蛇年滿載財富、健康延年，現場同時發送福袋，會場洋溢一片歡樂喜悅的氣氛。

大年初六開工日，彰化縣政府在彰化演藝廳舉辦新春團拜活動，上千民眾齊聚會場，場面喜氣洋洋。（記者張聰秋攝）

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