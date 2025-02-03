談罷免連署潮 侯友宜：政治應少對立多溝通

今年為特殊的雙春年，新北市長侯友宜盼市府團隊用正能量為新北打拚。（記者羅國嘉攝）

2025/02/03 12:33

〔記者羅國嘉／新北報導〕全台各地掀起罷免連署行動，藍綠立委皆成為關注焦點。對此，新北市長侯友宜受訪時表示，蛇年開春之際，適逢60年難得一遇的雙立春，是和諧、團結、正能量的重要時刻，尤其執政者，希望能化成行動，所以呼籲各界應多溝通，取代對立與衝突，攜手共同面對挑戰，才能讓國運昌隆。

侯友宜今（3）日率副市長劉和然、陳純敬及朱惕之、秘書長及副秘書長們向所有市府員工拜年。他致詞說，今天是大年初六，也是新春開工的第一天，節氣逢立春，也代表天氣在轉換，要照顧好身體，像昨天豔陽高照，今天便陰雨綿綿。而今年蛇年逢有60年才一次的雙立春，一個年有雙立春寓意雙重祝福，所以籲大家用正能量彼此之間互相鼓勵，才能在健康、事業、財富都非常順利。

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侯友宜也感謝過年期間第一線的夥伴都沒有休息，也期許今年市府能在基礎建設，包含社會福利、安全樂業做得更好，喊出「基礎建設加倍、社會福利加碼」不只要蛇福泰吉，也要把運轉得更好。

至於大罷免潮來臨，侯友宜指出，蛇年的第一天、正月初六，難得60年一次的雙立春，雙立春就是希望每一個人大家都能夠和諧、團結、正能量，尤其執政者也是，希望能化成行動，「政治不需要的是對立跟衝突」，需要是大家多溝通、傾聽民眾的聲音，用這個態度大家共同面對，國運就會昌隆。

新北市長侯友宜今（3）日與市府團隊齊聚市府大禮堂參加114年新春團拜。（記者羅國嘉攝）

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