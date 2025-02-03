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    藍白揚言封殺選罷法覆議案 卓榮泰籲：多做一點對國家好的事

    行政院昨將加嚴版選罷法修正案覆議案送抵立法院，行政院長卓榮泰今天在新春團拜時呼籲立院，「新年到了，要多做一點對國家好的事、多做一點對的事」。 （記者鍾麗華攝）

    行政院昨將加嚴版選罷法修正案覆議案送抵立法院，行政院長卓榮泰今天在新春團拜時呼籲立院，「新年到了，要多做一點對國家好的事、多做一點對的事」。 （記者鍾麗華攝）

    2025/02/03 11:41

    〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院昨將加嚴版選罷法修正案覆議案送抵立法院，立院藍白黨團揚言覆議案一定會被否決，並批評行政院長卓榮泰任內已提出3次覆議，若再被否決，形同被3振出局，應請辭下台。對此，卓揆今天在政院新春團拜時僅簡單回覆表示，「新年到了，要多做一點對國家好的事、多做一點對的事」。

    立法院去年12月20日三讀通過加嚴版選罷法修正案，遲至今年1月24日、農曆春節前最後一個上班日，才將法案送至行政院。行政院認為修法有窒礙難行之處，經總統核可後提出覆議，並於憲法規定的10日期限內，昨分別以電子公文、行政院秘書長龔明鑫親送紙本覆議函至立法院，完成「送達」程序。立法院朝野黨團將協商覆議案處理期程。

    卓榮泰在致詞時也提到，政院早上還請人到立法院去看覆議信函有沒有收走，「聽說也收走了」，我們要做相關的準備，很多的事情都會處理，他也強調，「我們的處理都是一個開始，緊接著下來每個工作細節，還是要請大家能比照過去，且更要戰戰兢兢，不容許出任何一點點差錯。」

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