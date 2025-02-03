「基隆絕沛」發起罷免立委林沛祥 今起3議員服務處收件

罷免團體公告，春節期間有大批連署書湧入，目前正加緊作業進度。（擷取自臉書粉專「基隆絕沛」）

2025/02/03 12:25

〔記者陳奕劭／基隆報導〕全台大罷免運動風起雲湧，基隆公民團體發起「基隆絕沛」，號召罷免國民黨立委林沛祥，粉絲專頁公告，民眾今天（3日）起可前往市議員張之豪、鄭文婷、施偉政服務處送件，原連署站地點仁三路小獸書屋今、明兩天公休，今天也會成立「快閃連署站」。林沛祥回應，相信自己一步一腳印的精神會受到市民認可，對於公民團體的要求「不予置評」。

臉書「基隆絕沛」粉絲專頁公告，感謝基隆市民年假四天踴躍參與連署，目前正加緊作業進度，連署書今天起安樂區可交由「張之豪議員服務處」代收，仁愛區可交由「鄭文婷議員服務處」代收、中山區可交由「施偉政議員服務處」代收，原連署站地點「仁三路11-9號2樓」今、明公休二天，請勿前往交件

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「基隆絕沛」粉絲專頁指出，除實體收件外，也持續開放「平信」郵寄罷免連署書到郵政信箱「基隆愛三路郵局第279號信箱」，今天開立「快閃連署站」，現場即時速報公告時間與地點，詳情請追蹤「基隆絕沛」各社群平台。

林沛祥則回應，該做什麼就做什麼，他身為民意代表的職責是關心民生議題，好好做好為民服務，幫基隆爭取最大的權益，他是基隆市的立法委員，過去這一年為基隆爭取很多預算與建設，也關心基隆市民，相信以自己一步一腳印的態度與精神，一定會受到全基隆市民的認可，對於公民團體的要求「不予置評」。

林沛祥回應，相信自己一步一腳印的精神會受到市民認可，對於公民團體的要求「不予置評」。 （記者陳奕劭攝）

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