為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    宜蘭縣政府新春團拜 涉貪被停職的林姿妙也受邀出席

    宜蘭縣政府新春團拜，涉貪被停職的縣長林姿妙（前左2）也受邀出席，與代理縣長林茂盛（前中）一起向同仁拜年。（記者江志雄攝）

    宜蘭縣政府新春團拜，涉貪被停職的縣長林姿妙（前左2）也受邀出席，與代理縣長林茂盛（前中）一起向同仁拜年。（記者江志雄攝）

    2025/02/03 11:45

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣政府今天（3日）舉辦新春團拜，因涉貪被停職的縣長林姿妙也受邀出席，她感謝縣府員工過去6年的攜手打拚，期許宜蘭縣未來有更好的發展。

    宜蘭縣政府新春團拜邀請員山七賢國小醒獅團演出「祥獅獻瑞．蛇米攏賀」，祝福縣運昌隆。林姿妙在代理縣長林茂盛陪同下進場，偕同議長張勝德等人向在場縣府同仁拜年。

    林茂盛感謝春節期間輪值勤務的同仁，由於縣府服務不打烊，助鄉親及遊客安心過年，在新的一年，期許縣府團隊全力以赴，延續縣長林姿妙過去的政績，讓縣民有感。

    林姿妙說，宜蘭縣政府過去6年來因有同仁的努力，縣民幸福指數排名6都以外的最高，感謝縣府邀她參加今年新春團拜，希望未來幾年縣政順利推動，宜蘭發展得更好。

    林姿妙出席縣府新拜團拜時表情嚴肅，活動結束後，未與同仁多做交談，便匆匆離去。

    宜蘭縣長林姿妙（前左2）與代理縣長林茂盛（前右2）互道新年恭喜。（記者江志雄攝）

    宜蘭縣長林姿妙（前左2）與代理縣長林茂盛（前右2）互道新年恭喜。（記者江志雄攝）

    宜蘭縣政府新春團拜，縣府員工齊聚一堂。（記者江志雄攝）

    宜蘭縣政府新春團拜，縣府員工齊聚一堂。（記者江志雄攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播