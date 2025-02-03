宜蘭縣政府新春團拜 涉貪被停職的林姿妙也受邀出席

宜蘭縣政府新春團拜，涉貪被停職的縣長林姿妙（前左2）也受邀出席，與代理縣長林茂盛（前中）一起向同仁拜年。（記者江志雄攝）

2025/02/03 11:45

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣政府今天（3日）舉辦新春團拜，因涉貪被停職的縣長林姿妙也受邀出席，她感謝縣府員工過去6年的攜手打拚，期許宜蘭縣未來有更好的發展。

宜蘭縣政府新春團拜邀請員山七賢國小醒獅團演出「祥獅獻瑞．蛇米攏賀」，祝福縣運昌隆。林姿妙在代理縣長林茂盛陪同下進場，偕同議長張勝德等人向在場縣府同仁拜年。

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林茂盛感謝春節期間輪值勤務的同仁，由於縣府服務不打烊，助鄉親及遊客安心過年，在新的一年，期許縣府團隊全力以赴，延續縣長林姿妙過去的政績，讓縣民有感。

林姿妙說，宜蘭縣政府過去6年來因有同仁的努力，縣民幸福指數排名6都以外的最高，感謝縣府邀她參加今年新春團拜，希望未來幾年縣政順利推動，宜蘭發展得更好。

林姿妙出席縣府新拜團拜時表情嚴肅，活動結束後，未與同仁多做交談，便匆匆離去。

宜蘭縣長林姿妙（前左2）與代理縣長林茂盛（前右2）互道新年恭喜。（記者江志雄攝）

宜蘭縣政府新春團拜，縣府員工齊聚一堂。（記者江志雄攝）

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