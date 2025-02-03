18罷團赴中選會遞交連署書 曹興誠：人民請藍白立委下台滾蛋

曹興誠出席全台罷團3日赴中選會遞送第一階段罷免提議書記者會。（記者塗建榮攝）

2025/02/03 11:24

〔記者李文馨／台北報導〕藍白立委近一年強推爭議法案、聯手大砍中央政府總預算，引發全台「大罷免潮」。聯電創辦人、反共護台志工聯盟三號志工曹興誠今（3）日上午陪同全國18個罷免團體，赴中選會遞送第一階段提議連署書，他發言提到，這次罷免行動是台灣公民意志的發揮，強調人民才是國家的主人，「藍白立委請你們下台、滾蛋」。

曹興誠指出，中共天真地以為，他們花錢買通了一些不肖的藍白立委，操控了台灣的立法院，就可以從內部顛覆中華民國，那些藍白立委似乎也認定，民進黨不想挑起藍綠對立，不敢罷免他們，所以他們成天有恃無恐，囂張跋扈、為所欲為，但中共和藍白立委都忘了，「台灣政治的主體，不是政黨，而是握有選票的公民」。

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曹興誠表示，這次罷免毀憲亂政的藍白立委，是全台灣各選區自動自發的活動，是超越藍綠的活動，是台灣公民意志的發揮。台灣的公民現在站出來說，「我們是國家的主人，藍白立委你們惡僕賣主，想把我們的國家搞垮，我們不答應」，因此「我們要罷免你們，請你們下台、滾蛋」。

曹興誠表示，有人說，罷免是鬧事，對不起，罷免不是鬧事，是公民最基本的權力；有人說，罷免是仇恨動員，對不起，我們對病毒沒有仇恨，但病毒想侵害我們就必須清除病毒。他強調，今天的罷免不是藍綠對抗，真正的議題是選擇反共保台，還是投共賣台，所以今天的罷免是反共剿匪，清除內奸的聖戰，是民主對抗專制、自由對抗奴役的聖戰。

曹興誠強調，希望所有台灣人都能站岀來，加入大罷免活動，今天只要填寫連署書，去投一個票，就能確保民主憲政不被摧毀，並且讓國際了解，台灣人有決心和膽識，捍衛自己的民主和自由，而藉著這次罷免，他們也要告訴中共，「你們的極權統治，只能建立在國民的無知和奴性上面」。

曹興誠說，台灣人已經有充分的公民意識和主人意識，這種主人意識無法用恐嚇奪走，無法用武力征服，同時呼籲中共，停止吞併台灣的妄想，停止在台灣的欺騙、收買和滲透，回去徹底檢討自己對中國人犯下的種種反人類、反文明的暴行，把中國人應該有的公民權利歸還給中國人。他最後強調，台灣人請站出來罷免，只要大家團結，就可以驅逐匪諜，守住國土主權，守住民主自由、守住台灣光明的未來。

本次遞送提議書的18個選區罷免團體包括：台北市立委王鴻薇、李彥秀；新北市葉元之；桃園市牛煦庭、涂權吉、魯明哲、萬美玲、呂玉玲、邱若華；新竹市鄭正鈐；南投縣游顥；台中市顏寬恒、廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋；雲林縣丁學忠；台東縣黃建賓；花蓮縣傅崐萁。此外，遭內政部停職的新竹市長高虹安罷免提議也達標，今日同步送件。

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