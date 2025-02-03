遭藍營鎖定罷免 吳沛憶：靠雙腳努力讓大家看到

吳沛憶今天上午前往萬華環南市場開工團拜。（記者蔡思培攝）

2025/02/03 11:28

〔記者蔡思培／台北報導〕大罷免潮來臨，各地公民團體號召罷免國民黨立委，民進黨北市立委吳思瑤、吳沛憶也遭鎖定。吳沛憶今表示，中正萬華區本是艱困選區，沒有什麼叫「政黨鐵票」，會靠雙腳努力打拚，讓大家看到她的認真。

吳沛憶今天上午前往萬華環南市場開工團拜時表示，環南市場的改建與新市場啟用都非常重要，未來需要中央農業部、台北市政府合作，新的一年應該要拚經濟振興，現在很多人來中正萬華關心，就應該走進社區，關心在地市場、商圈。

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對於大罷免潮也遭鎖定，吳沛憶認為現在要更積極，她強調自己已經在中正萬華連續服務超過2000天，在地深耕替居民爭取權益，也在立法院與中央爭取建設補助。她認為拿出成績與居民報告，才是民意代表的本分與責任。

吳沛憶透露，過年期間很多鄉親看到罷免向她詢問，她也一一解釋，但她也與支持者信心喊話，只要把自己的本分做好，相信大家眼睛都是雪亮的。吳沛憶也認為自己要更努力，中正萬華區本來就是艱困選區，她從第一天起就知道沒有什麼叫做「政黨鐵票」，不能靠勢、要靠雙腳努力打拚，讓大家會看到她的認真。

環南市場自治會長林勝東也聲援吳沛憶，他強調吳沛憶從議員就開始服務中正萬華，現在更向中央去爭取老人福利、地方建設，這麼認真替中正萬華服務還要罷免說不過去。他也指，別區罷免是他們家的事情，其他立委沒做事被罷免應該，但不該在中正萬華罷免這麼好的立委，這樣沒有天理。

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