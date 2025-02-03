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    罷免藍委遍地開花 盧秀燕開工日再喊話

    全台罷免遍地開花，盧秀燕又喊話了。（記者蘇孟娟攝）

    全台罷免遍地開花，盧秀燕又喊話了。（記者蘇孟娟攝）

    2025/02/03 11:19

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕本屆立委1日就職滿一年，全台罷免不適任立委連署遍地開花，今傳有近20案可達第一階段罷免標準將送中選會，台中市長盧秀燕開工第一天也對大罷免來臨再喊話，她說，若國家不斷擾動，不能祥和，人民沒辦法安心，新年開始盼「政治放兩旁」、民生經濟優先，為人民著想。

    立法院本屆立委1日就職滿一周年，不滿藍白立委聯手在立法院通過擴權法案、3大爭議法案以及無差別亂刪中央總預算案，公民團體在全台發動罷免行動，傳包括國民黨立法院黨團總召傅崐萁、首席副書記長王鴻薇等人，已有超過20位國民黨立委達到罷免連署第一階段門檻，罷團今赴中選會送件。

    台中市包括顏寬恒、羅廷瑋、廖偉翔、黃健豪等4人也傳達到第一階段罷免門檻，罷團今北上送件，盧秀燕今上午主持新春開工團拜，被問及台中市多名藍委達到罷免第一階段門檻，除顏寬恒外，其餘3人均是她主力輔選的新任立委，是否會發動區域聯防反制。

    盧秀燕說，很多政府官員或民間領袖新年到廟宇、教堂祈福，第一句均說國泰民安，國家須祥和安全，社會才會安定、人民才能安心，若國家不斷擾動，不能祥和，人民就沒辦法安心；她希望新年到來，能政治放兩旁、民生經濟優先，才是為人民著想。

    至於國民黨主席改選在即，面對全台罷免潮，外界關切盧秀燕參選黨主席動態，盧秀燕則說，今天是各行各業開工第一天，她盼新年說好話，盼國泰民安，就是國家要祥和，民眾才能安心。

    她強調，新的一年國家要和諧安全、社會安定、人民安心，「和諧、安定非常重要」。

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