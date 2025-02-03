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    政院預算被刪團拜很陽春 卓榮泰：用新年喜氣沖掉政治僵局

    今年度中央政府總預算被刪，行政院今天的新春團拜也顯得很陽春，院長卓榮泰表示，賴總統與他都非常關心政治上的僵局，「希望用新年的喜氣洋洋把它沖掉、沖掉這樣的僵局」。 （記者鍾麗華攝）

    今年度中央政府總預算被刪，行政院今天的新春團拜也顯得很陽春，院長卓榮泰表示，賴總統與他都非常關心政治上的僵局，「希望用新年的喜氣洋洋把它沖掉、沖掉這樣的僵局」。 （記者鍾麗華攝）

    2025/02/03 10:57

    〔記者鍾麗華／台北報導〕今年度中央政府總預算被刪，行政院今天的新春團拜也顯得很陽春，院長卓榮泰表示，今天本來要安排不同於傳統新春團拜，但真的很抱歉，連準備最簡單的茶點也沒了，「不是省了」，大家只能徒手恭喜；他也強調，賴總統與他都非常關心政治上的僵局，「希望用新年的喜氣洋洋把它沖掉、沖掉這樣的僵局」。

    卓榮泰表示，在新春一開始，其實從還沒有放假以前，發言人李慧芝已第一個發難，院會後記者會的手語已沒有了，「我們會想辦法把它恢復」。不過，今天新春團拜，本來想準備簡單的甜點，讓大家喜氣洋洋，但真的是沒了，不過，我們會努力，看是否能在端午節時補上來。

    卓榮泰指出，他也感謝過去一整年，大家在自己的崗位上，非常認真、專業、負責且有效率的工作，在過程當中，政院來自社會期待、人民要求，甚至國會監督，這都是應該的，也只有這樣監督，才會一步一步達到以前或許沒有想像的境地，以後回憶會認為這些付出都是值得的。

    卓榮泰強調，新一年開始，他希望行政院能為國家、社會、人民多做一些好的、對的事，且好的事要做得越快、越多、越好，所以今天他就會召開新春的首場政務會議，把今年一整年重大法案列出來，此外，過年前到現在發生的幾件事情，做緊急必要處置。

    行政院秘書長龔明鑫昨親送紙本選罷法的覆議函至立法院，卓榮泰也提到，政院早上還請人到立法院看，覆議的文件有沒有收走，「聽說也收走了」，我們要做相關的準備，所以很多事都會處理，他也強調，我們的處理都是一個開始，緊接著下來每個工作細節，還是要請大家能比照過去，且更要戰戰兢兢，不容許出任何一點點差錯。

    卓榮泰指出，賴總統與他都非常關心未來整個國家、社會的運作，「我們現在正努力想想看，如何來把政治僵局，用新年的喜氣洋洋把它沖掉、沖掉這樣的僵局」。尤其國際局勢變化萬端，很多產業界都期待政府對他們說明未來產業與政府的政策，如何因應國際局勢變化。

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