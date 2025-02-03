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    台南市府新春團拜 黃偉哲期勉：提供最佳的市政服務

    台南市政府今舉行新春團拜。（記者王涵平攝）

    台南市政府今舉行新春團拜。（記者王涵平攝）

    2025/02/03 11:16

    〔記者王涵平／台南報導〕台南市政府今舉行新春團拜，台南市長黃偉哲感謝春節年假期間，辛苦值勤的警察、消防等人員及志工，讓市民可以平平安安過好年，也期勉團隊提供最佳的市政服務。

    團拜活動在民治市政中心南瀛堂舉行，黃偉哲率領市府團隊出席，感謝市府團隊在去年完成台灣燈會、台南400、台灣設計展等重大活動，其他基層重要建設也都有很好的施政成果，展現市府團隊績效。

    黃偉哲指出，0121地震，市府團隊在第一時間進行災民安置與幫助，災區受損房屋經結構技師、建築師專業鑑定迅速貼紅黃單，確保受災民眾能夠獲得及時援助，讓災民感受到溫暖、溫馨與安心過年。

    黃偉哲提到去年是「臺南400」的歷史性時刻，不僅是對歷史的紀念，也是未來發展的重要起點。透過「臺南400」的系列慶祝活動，市府積極推動文化與現代發展的結合，讓世界看見台南的歷史底蘊與現代創新。這一系列活動不僅展示台南作為歷史文化名城的魅力，也強化市民對家鄉的認同感與自豪感。

    展望蛇年，黃偉哲也期許市府團隊要持續強化交通、醫療、環境等各方面的安全保障，確保市民的生活更安心。同時也表達對文化創意產業的支持，積極促進青年創業，讓台南成為一個充滿機會、活力與創意的城市，吸引更多企業與投資，創造穩定的工作機會，提升市民的生活品質，讓大家能過更美好的生活。

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