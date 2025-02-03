罷免高虹安、鄭正鈐送件中選會 罷免團體：二階再接再厲！

新竹市罷免停職市長高虹安與國民黨立委鄭正鈐的第一階段連署份數已送出7000份到中選會，罷免團體強調第二階段請市民團結再接再厲。（照片取自罷免團體風城安心上路粉專）

2025/02/03 11:55

〔記者洪美秀／新竹報導〕今天是蛇年開春第一個上班日，許多公民團體送出罷免藍委的第一階段連署書，而罷免貪污停職新竹市長高虹安的公民團體「風城安心上路」也公告罷免連署的第一階段已送件，且送出7000份連署書，比預定只要3508份超過近1倍，並提到從去年6月端午節後，歷經8個月多，是一趟神奇的旅程，從一個人，變一群人，再變成更多的人。接下來將持續進行二階連署，再接再厲達成目標。

公民團體提到，罷免高虹安從從無人問津，到開始有支持者，最終有更大的力量支持前進。在這期間，曾受到質疑、遭受反對的民眾批評，甚至連提議書寫錯了都沒發現，但在一次次的跌倒、一次次站上街頭的過程中，透過學習、改善、吸取教訓，最終有了更強大的力量支撐著，達到甚至遠超原本所期望達成的目標。

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公民團體強調，謝謝所有幫助及參與連署的新竹市民、政黨以及法人們，沒有大家的支持，「罷免高虹安：風城安心上路」可能不會成功。今天這些連署書已送件到中選會，接下來第二階段連署通知，請大家靜待公告。

而參與協助罷免新竹市藍委鄭正鈐與停職市長高虹安的陽明交大教授林志潔也說明，罷免連署的第一階段叫提議，第二階段叫連署，第一階段新竹市需4千人，第二階段新竹市需要4萬人。目前罷鄭罷高的「雙罷」，第一階段都已達標，預計3月初開始第二階段，一般第一階段的提議，經中選會審查通過，60天內就要完成第二階段連署送件。因第一階段簽署的提議人，不能成為第二階段的連署人，所以第二階段要在60天內有4萬人連署，不能和第一階段重複，將是非常大的挑戰，還需要市民團結站出來。

林志潔說，雖民眾可能在第一階段簽署過，但因不會知道哪些人是被選務機構剔除，因此第二階段還是需要大家再連署一次，才有機會進入第三階段的全市罷免投票。

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