國民黨新春團拜 朱立倫籲賴總統以德服人

國民黨中央黨部舉行新春團拜，國民黨主席朱立倫（圖中）出席帶領黨公職們一同互相拜年。（記者王藝菘攝）

2025/02/03 11:23

〔記者林欣漢／台北報導〕國民黨今日舉行新春團拜，黨主席朱立倫受訪時再次呼籲賴清德總統新年以德服人，不要以力服人，同時要以蒼生為念，隨時考慮的是讓民眾過好日子、安定的日子，用對抗鬥爭不能解決問題，用智慧來化解衝突，台灣需要和，不是需要鬥，共同努力希望台灣越來越好，中華民國越來越好。

對於行政院將選罷法覆議案送至立法院，朱立倫表示，相信立法院很快就會做出決定，也會否決覆議案，最重要的是台灣要繼續往前進，對於所有民眾關心的議題、重要法案、民生事務等全力以赴，尤其現在的國際政經環境挑戰非常嚴峻，看看今天台股開盤就跌上千點，目前也是非常嚴峻的挑戰，世界的政治、經濟、貿易環境等，對台灣都是非常嚴峻的挑戰，朝野共同努力為民眾、企業解決問題。

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媒體詢問，覆議案是要炒熱大罷免氛圍？朱立倫說，相信大家都看得很清楚，從去年基隆市長謝國樑罷免案，都是打著所謂民團的名義，其實大家都知道民團就是民進黨側翼團體，不必用這樣假造的方式，還是希望朝野能用智慧化解衝突。

朱立倫強調，能夠讓國內政局穩定、立法院團結努力，為民眾關心的議題解決問題，尤其面對國際政經環境的挑戰，朝野共同協商化解衝突，而不是像民進黨現在一直想用鬥的方式，甚至想要再次選舉，重新改選的方式，民眾真正想的是能解決問題，比政治利益更重要。

另外，國民黨主席即將改選，朱立倫與可能挑戰2028總統大位的台中市長盧秀燕，都尚未表態，媒體詢問朱立倫是否有如外傳，與盧秀燕達成某種共識？對此，朱立倫表示，傳言聽聽就好，自己可以負責任的說，國民黨非常團結，和盧秀燕、立法院長韓國瑜、新北市長侯友宜、桃園市長張善政、台北市長蔣萬安等人，都是保持密切的聯繫，希望能夠在立法院通過重要的民生法案，解決民眾的問題，同樣在地方執政，這些重要的縣市首長能領導全民，把市政工作做好。

美國總統川普對加拿大、墨西哥和中國祭出全面性關稅措施，朱立倫表示，相信大家可以感受到，即將面對的整個全球貿易政策的調整，對台灣來講是一個新的挑戰，所以自己才會說，這時候如果還把心思都花在政治的鬥爭，不如真正的朝野共同團結協商，如何來解決這些問題，因為對民眾來講，可能股市一天的大跌，經濟的損失，都遠高於這些政治人物在考慮的政治利益。

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