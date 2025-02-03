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    上海台辦團無法出席台北燈節開幕 蔣萬安：送件期程與往年差不多

    台北市長蔣萬安新春賀歲拜年廣播後受訪。（記者陳逸寬攝）

    台北市長蔣萬安新春賀歲拜年廣播後受訪。（記者陳逸寬攝）

    2025/02/03 10:50

    〔記者蔡思培／台北報導〕「2025台北燈節」昨開幕，原定要參加燈節的中國上海台辦團，卻未獲陸委會審查通過無法出席，民進黨北市議員批評，上海方申請送件晚才導致壓縮審查時間。不過台北市長蔣萬安今表示，送件期程與往年差不多，希望好不容易建立的溝通管道與善意成果能被維持。

    蔣萬安今天上午在台北市政府透過廣播向同仁拜年，並接受媒體聯訪。被問起上海團來台進度，蔣萬安表示，據了解目前仍在審查當中，也很確定原本預計要來參加點燈開幕儀式的這一團沒有辦法前來。他提到，上海團來參加台北燈節點燈儀式已維持8年，非常遺憾這次他們無法參加開幕儀式。

    對於陸委會解釋送件太晚，審核時間不足為由，蔣萬安表示市府與以往期程差不多，也循過去往例申請，中央只要審核，上海團其實可以來參加點燈儀式。他也提到，台北燈節還有一段時間，希望後面的幾個上海團，包括審核中的團仍可參加，讓溝通交流能夠維持。蔣萬安也多次強調，希望好不容易所建立起來這樣子的溝通管道，以及善意成果不要被中斷。

    北市議員簡舒培昨批評，上海方直至1月20日才提出團員名單與簡略行程，嚴重壓縮審查時間，顯示不在意台北燈節。北市議員顏若芳也指，解放軍釋出攻台模擬影片、共軍春節擾台，都顯示中國惡意，但蔣萬安只會怪中央，未對中國惡意有一句抗議。

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