續推司改、阻詐等政策 民眾黨團公布新會期優先法案

民眾黨團優先法案記者會，並由立委黃國昌主持說明。（記者田裕華攝）

2025/02/03 11:12

〔記者謝君臨／台北報導〕今天是立法院新會期立委報到首日。民眾黨團舉行第一波優先法案記者會，針對司法改革、源頭阻詐、不在籍投票、少子化人口政策等進行說明。包括將持續推動「刑法」增訂妨害司法公正罪、不法關說罪、棄保潛逃罪；制定虛擬資產專法阻詐、廢止娛樂稅法及印花稅法等。此外，民眾黨團也公布新會期黨團三長，由黃國昌續任總召、張啓楷接任副總召、陳昭姿為幹事長。

司法改革部分，黃國昌表示，2017年司法改革國是會議至今已2025年，但執政黨對於積弊處理的成績卻慘不忍睹，過去一年民眾黨團已協助民進黨履行重要政見，就是「公益揭弊者保護法」，新會期將持續推動妨害司法公正罪、不法關說罪、棄保潛逃罪，並強化「刑事訴訟法」中刑事偵查程序的人權保障。

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黃國昌並批評，政府打詐不力卻把責任推給基層員警，強調打詐一定要做好源頭管理，這是民眾黨這會期非常重視的法案。

民眾黨立委黃珊珊接續指出，反詐有一塊很大空白，就是虛擬資產部分，近年看到利用虛擬資產進行詐騙，金額非常驚人，金管會、行政院卻拿不出辦法。民眾黨團將推動制定「虛擬資產專法」阻詐，希望將來有任何詐騙行為發生，業者必須配合政府查察，納入正規管理，在業務上也要有禁止事項。

黃珊珊表示，而在「財政收支劃分法修正案」通過後，地方政府平均都有3000億元新財源，有兩個非常落後的地方税法，包括娛樂稅、印花稅，應該可以廢止。

民眾黨立委麥玉珍指出，根據立院法制局報告，通訊投票已為歐美先進國家普遍採用，如：奧地利、德國、匈牙利、愛爾蘭等；亞洲及大洋洲國家也已有日本、韓國、菲律賓、馬來西亞、澳洲、紐西蘭採不在籍投票。民眾黨團將推動「不在籍投票法」移轉投票，以消除地理、身體因素對投票權的限制。

民眾黨立委吳春城則說，他負責的是人口政策部分，台灣面臨高齡化、少子化危機，他在擔任立委第一年專注在高齡化政策，已完成第一階段任務，接下來第二階段將專注少子化政策。目前規劃提出義務教育向下延伸相關政策，以降低國人負擔，另一部分則是給予阿公、阿媽「育孫假」。

最後，黃國昌表示，開議後希望通過的第一個主決議，是希望政府針對0121嘉義大埔大地震對於嘉義、台南所受的衝擊，提供最快、最簡便、最優待的補助方案，希望這樣的提案能立刻獲得行政部門及其他兩大黨的支持。

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