台東罷免黃建賓赴中選會送件 「挫賓」一階連署逾4200人遠超目標

台東罷免立委黃建賓的挫賓行動，今天到中選會送交連署署。（挫賓小組提供）

2025/02/03 10:45

〔記者黃明堂／台東報導〕台東罷免立委黃建賓的「挫賓行動小組」今日（3日）派員北上至中選會，串聯各個縣市共18組罷免團體，共同提交第一階段的連署書。挫賓行動團隊表示，截至昨日（2日）共收到4200多份的連署書，但實際送交中選會份數為1500份，在尚未大規模宣傳和動員的情況下，台東能這麼快速地收到4200份，挫賓行動團隊很有信心第二階段啟動後可以很快達標。

全國性罷免團體反共護台志工聯盟也向挫賓團隊表示有點超乎意外，原本認為台東偏遠偏藍，因為收件時間短，台東又這麼慢發起，沒想到居然能這麼快速達標，還超過這麼多，可見台東民眾對於黃建賓是相當不滿的。

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挫賓小組強調，藍白立委接連濫砍濫凍預算、濫修惡法，黃建賓淪為舉手部隊，不正視台東人的需求，只會跟著黨團瞎挺許多傷害台東各行各業各階層的民眾與單位，不配代表台東人。

挫賓小組說，台東是一個中央財政依存度很高的縣市，經費大多來自中央補助，一個不理性問政的立委，不但很難替台東爭取到預算，還因為濫砍預算影響台東的重大交通建設，非常糟糕。交通部鐵道局已經表示，「花東地區鐵路雙軌電氣化計畫」原編列於前瞻預算，因前瞻預算114年屆期且考量額度有限，故自114年度移列至公務預算編列，編列60億元供作114年施工廠商計價及發包、預付款之用，經立法院審查114年度中央政府總預算，刪減約3.6億元，後續恐將影響計價及發包，將造成工程進度延後，進而影響到建設計畫推動及通車期程風險等情事，造成人民權利受到影響，台東人都要一一向黃建賓算帳。

挫賓行動團隊表示，雖然已經送交第一階段連署書到中選會，但相關行動不會停止，因為第二階段啟動時間無法預期，相關表格格式也不確定，因此鼓勵民眾繼續簽署第一階段的連署書，做為第二階段的意願書，屆時會以此聯繫民眾來支持第二階段連署。

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