大罷免潮藍委遭鎖定 蔣萬安：仇恨性政治操作民眾無法接受

台北市長蔣萬安今天表示，民眾對於發動為罷免而罷免、仇恨性政治操作無法接受，他也肯定北市國民黨立委的問政表現，強調會與藍委站在一起。（記者陳逸寬攝）

2025/02/03 10:21

〔記者蔡思培／台北報導〕全台大罷免潮來臨，眾多罷團今天上午至中選會大送罷免提議書，鎖定包括國民黨北市立委王鴻薇、李彥秀、新北市立委葉元之、花蓮縣立委傅崐萁等人。同為國民黨籍的台北市長蔣萬安今天表示，民眾對於發動為罷免而罷免、仇恨性政治操作無法接受，他也肯定北市國民黨立委的問政表現，強調會與藍委站在一起。

蔣萬安今天上午在台北市政府透過廣播向同仁新春賀歲，他感謝春節期間同仁仍工作讓市政服務不間斷。他也指，台北市在去年縣市總體競爭力再次蟬聯排行榜冠軍，也入選今年世界最佳城市、並榮獲亞洲最友善城市第一名，展現進步與改變，榮耀都屬於大家。他表示，新的一年市府團隊會持續以永續共榮、希望首都願景，將台北打造為安全、運動、未來之都，也希望同仁帶給市民更好服務。

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蔣萬安在媒體聯訪時也被問起藍營立委遭罷免團體鎖定一事。蔣萬安表示，民眾對於發動為罷免而罷免、仇恨性政治操作無法接受，希望中央政府更貼近民意、了解基層想法、以民生為優先，推出福國利民法案。他認為北市國民黨立委的問政表現、監督中央施政大家有目共睹，他會與藍委站在一起。

媒體也關心，罷免表面上雖為公民團體發起，但背後似乎有民進黨助力，許多議員服務處也成為連署點，是否與總統賴清德春節所提朝野和諧有些諷刺。蔣萬安表示，言行一致才能建立誠信，不要意識形態掛帥，民眾也期待真正的朝野和諧，行政立法相互監督制衡，推出福國利民法案。

另外，時事評論員吳靜怡日前參加罷免國民黨立委徐巧芯活動卻遭警察跟蹤，讓外界質疑是白色恐怖再現。對此蔣萬安表示，警方必須維持任何集會活動安全、避免衝突，他也堅持一貫立場，支持警方依法依規，在應有範圍內執法。對於信義分局長李憲蒼指將自請處分，蔣萬安表示，警察會檢視並做出決定。

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