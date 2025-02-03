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    首頁　>　政治

    公開行動軌跡 吳靜怡嗆蔣萬安：嘴說挺警察、手在下指令

    吳靜怡今日再度怒批蔣萬安下令警員跟蹤她，批蔣萬安「一張嘴說挺警察，另一隻手卻在下指令」。（記者陳逸寬攝）

    吳靜怡今日再度怒批蔣萬安下令警員跟蹤她，批蔣萬安「一張嘴說挺警察，另一隻手卻在下指令」。（記者陳逸寬攝）

    2025/02/03 10:30

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕政治評論員吳靜怡1日到松山參加罷免國民黨立委徐巧芯活動，在參加活動期間卻遭到警察跟蹤，讓她心生恐懼，對此北市信義警分局表示，現場指揮官已自請處分。吳靜怡今日在臉書發文貼出事發當時她的行動軌跡圖，強調蔣萬安一張嘴說挺警察，另一隻手卻在下指令。

    吳靜怡貼出當天她的行動軌跡圖，表示她10點6分抵達慈惠堂，離開時間為11點45分，警察持續跟監直至中午12點40分，這段過程的路徑從11點50分開始，距離慈惠堂都是超過1公里以上。吳靜怡說，12點7分副駕駛下車嘗試第一次溝通無效，甚至在打電話報警被掛電話之後，於12點20分左右抵達五分埔派出所、找警員協助到門外與2位警員溝通無效，持續跟監，最後她在下午1點2分把車子開往立法院附近停車後，尋求庇護，過程中她的精神感到極大壓迫及恐懼。

    吳靜怡怒批：「蔣萬安，你一再說謊遮掩執行戒嚴行為，會不會連蔣經國都會出來賞你巴掌？」強調警員為了執行蔣萬安勤務而明顯違法，超出了法定戒備範圍和時間，「蔣萬安自己膽小害怕吳靜怡，為什麼要讓警察扛責任呢」？吳靜怡反問：「難道這不是復辟警總戒嚴的行為，又何必用這手段如此對付一般老百姓。」

    吳靜怡提到，警員很明確地告訴她，如果沒有長官命令，他們不必特別穿著便服執行勤務，所以長官是誰？混過公務體系都很清楚，幾乎不可能不是市長室，除非市長很混，才會是其他單位負責。吳也諷刺地說：「愛徐巧芯的人很多吧！為了愛她動用白道，可能黑道都會出現，我只有4個字『阿彌陀佛』，吳靜怡發生任何問題，徐巧芯委員都要為她的選民負責！」

    吳靜怡最後則批評蔣萬安：「蔣經國搞起來經濟，獲得中華民國人民認同，你蔣萬安搞什麼？證明血統，戒嚴第一品牌，蔣萬安。」

    吳靜怡公開當天的行動軌跡圖。（圖擷取自Grace Woo臉書粉絲專頁）

    吳靜怡公開當天的行動軌跡圖。（圖擷取自Grace Woo臉書粉絲專頁）

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