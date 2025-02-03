吳思瑤續任黨團幹事長 周軒：她無回防選區的問題

周軒提到國民黨立委李彥秀的酸言酸語，強調吳思瑤沒有「需要回防選區」的問題，反倒是國民黨有很多立委在今年7月後要面臨失業問題。（資料照）

2025/02/03 09:18

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨立院黨團總召柯建銘2日深夜宣布民進黨團第三會期黨團幹部名單，政治工作者周軒在臉書發文表示，很高興看到幹部名單中還有「思瑤姊姊」，並提到國民黨立委李彥秀的酸言酸語，強調吳思瑤沒有「需要回防選區」的問題，反倒是國民黨有很多立委在今年7月後要面臨失業問題。

周軒表示，吳思瑤去年奮戰了一整年，從一個文化立委轉變成全方位作戰的黨團幹部，不知道掉了幾次眼淚、講了多少次想要休息，坦白說看了實在很不捨，特別是他的戶籍還在吳思瑤的選區。周軒強調：「責任感與勇氣，還是讓她繼續承擔下一個會期的幹事長一職，這絕對不是國民黨可以想像的。要擔任民進黨黨團幹部，需要把自己放在最後，更需要熱情跟毅力，當然最重要的是，一顆愛台灣的心。」

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周軒提到，國民黨派李彥秀出來，酸吳思瑤不敢當幹事長，是因為要回防士林北投怕被罷免，但他認為，吳思瑤當年可以打敗丁守中，「不是混假的」。周軒強調：「思瑤姊姊沒有什麼『需要回防』的問題，倒是國民黨，在今年七月之後，會有很多立委面臨『失業』的問題。」

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