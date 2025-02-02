時力黨主席選舉 王婉諭完成登記爭取連任

時代力量黨主席王婉諭。（資料照）

2025/02/02 22:29

〔記者李文馨／台北報導〕時代力量將於10日至12日舉行黨主席選舉。現任黨主席王婉諭今（2日）表示，她已完成參選登記，並表示，若有幸當選，將延續創黨以來「進步本土」的路線，堅守「國家正常化」與「社會正義」主張，在2026年地方選舉與本土在野小黨、各界有志之士合作，同時完成「二次創黨」工程。

王婉諭表示，時代力量是她投身政治的起點，也是她持續從政的原因，經過4年立委、近2年的主席任期，她深深確信台灣社會依然需要時代力量，這份信念來自於親自接觸的陳情案件、一步步推動的政策、許多重要卻不為人知的法案，以及無數次真誠的肯定與鼓勵。

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王婉諭指出，在時代力量，每個政治攻防、每項政策推動背後，都蘊含著她們重視的價值與關心的人，這讓她深信時代力量就是實現理想的所在。時代力量過去確實犯過錯誤，讓支持者失望，也讓參與者心痛，但她可以自信地說，現在的時代力量正在逐步改善，儘管仍有不足，卻在持續自她修正。

王婉諭也說，她清楚知道時代力量不會一夕之間成為顯赫的政黨，但為了支持群眾、為了回應台灣社會的期待，她必須盡力讓時代力量成為受人尊敬的政黨，以正確方式穩健成長，這是她留在時代力量的理由，也是她參選黨主席的動機。

王婉諭表示，如果有幸繼續擔任新一任主席，她希望帶領時代力量完成三件事：第一、承繼創黨以來「進步本土」的路線，堅守「國家正常化」與「社會正義」的主張，遏止濫權者破壞憲政制度，制衡當權者把國家人民當成籌碼進行政治對抗，透過理性監督，將人民關心的社會民生議題帶回政治討論，推動進步改革法案。

第二，以「反對中共侵略」、「建立乾淨政治」為前提，在2026年地方選舉中團結所有可能的力量，與本土在野小黨、各界有志之士合作，在各層級選舉推出優秀候選人，她們要重振第三勢力的招牌，讓人民再次相信時代力量能堅守主權、清廉自持，穩健實現「進步本土」的社會改革藍圖。

第三，時代力量必須完成「二次創黨」工程，在未來十年成為主張明確、方法具體、值得人民信任託付的政黨。除了持續完善黨內制度規章，她們更要提出具體可行的基本主張與政策綱領，號召更多對現狀憂心的朋友，將理念轉化為政治改革的具體行動。

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