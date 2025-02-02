不滿淪民進黨投票機器、發動罷免連署 吳琪銘：尊重民意監督

公民團體「新北大掃除」發動罷免民進黨籍新北市立委蘇巧慧、吳琪銘。（公民團體「新北大掃除」提供）

2025/02/02 19:49

〔記者董冠怡／新北報導〕全台串聯罷免延燒，公民團體「新北大掃除」發動罷免民進黨籍新北市立法委員蘇巧慧、吳琪銘，並指吳琪銘在立法院鮮少見到他為民發聲，淪為綠營的投票機器；吳琪銘表示尊重，民意代表接受民意監督合情合理。

公民團體「新北大掃除」今於三峽區三鶯國民運動中心外設點連署，4日起將有連署車繞行土城、樹林、三峽、鶯歌，宣傳罷免緣由，同時現場發放、收取連署書。

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召集人王昱人指出，吳琪銘地方屬性強烈，但在立法院較少見他為民發聲，多扮演民進黨的投票機器和橡皮圖章的角色，加上罷免藍委遍地開花，造成社會紛擾，希望能夠凝聚志同道合的群眾，以罷制罷，打破利益勾結的政治生態，一起終結朝野惡鬥。

王昱人提到，第1階段連署最低門檻為2908份提議書，目前約2000多份，正在彙整中，有信心短期內可達標。另外，「新北大掃除」屬於單純的民團，連署罷免經驗少，先前主要透過網路社群推廣、志工在社區發放並接收連署文件，4日起連署車將啟動繞行活動，也會設點連署。

吳琪銘說，去年感謝鄉親支持讓他能夠高票連任，繼續為民服務，「對於罷免這件事我個人表達尊重，身為民意代表接受民意的監督，合情合理」，不過他相信，過去在土城、三峽的努力，看到地方的進步，大家有目共睹，「這也是我為地方民眾在立法院最有力的發聲」。

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