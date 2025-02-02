球迷擠爆！蔡其昌發送「TeamTaiwan」小紅包 3000份秒殺

超過5000名球迷擠爆南屯區水安宮。（民眾提供）（記者許國楨攝）

2025/02/02 19:32

〔記者許國楨／台中報導〕春假最後一天，中華職棒會長蔡其昌今（2）日下午4點在南屯區水安宮，首度發送中職特製的「TeamTaiwan」小紅包，現場人潮絡繹不絕，吸引超過5000名民眾排隊領取，甚至有熱情球迷清晨7點就開始排隊，而團隊準備的3000份小紅包很快發完，向隅民眾仍留著排隊與蔡其昌合影、簽名留念，場面十分熱鬧。

蔡其昌說，為了感謝所有球迷朋友的支持，今年除了幸福小紅包以外，中職也特別製作「TeamTaiwan」小紅包要送給球迷朋友，小紅包以球衣造型設計，印上了球迷朋友最喜愛的Taiwan字樣，並有中華職棒及六隊LOGO，祝福所有球迷朋友新年快樂、闔家平安。

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蔡其昌也說，新的一年，期盼大家繼續支持中華職棒，記得進場看球、以行動力挺棒球，接下來的經典賽資格賽也要替國家隊加油，讓台灣棒球繼續發光發熱，最後祝賀球迷不只「台灣尚勇」，每一個人都「尚勇」。

此外，經典賽資格賽國家代表隊明（3）日將開訓，地點就在台北大巨蛋，當天也會公布35人名單，儀式結束後中午12點蔡其昌也將至大巨蛋G1出口外發送「TeamTaiwan」小紅包，邀請所有球迷前來共襄盛舉，為台灣棒球應援。

蔡其昌今天下午首度發送中職特製「TeamTaiwan」小紅包。（民眾提供）

中職特製的「TeamTaiwan」小紅包。（民眾提供）

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