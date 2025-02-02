很多「好朋友」來到新北 劉和然：希望參拜祈福也能帶來中央資源

劉和然今天前往永和、中和宮廟參拜並發放福袋。（記者董冠怡攝）

2025/02/02 13:13

〔記者董冠怡／新北報導〕新北市副市長劉和然今（2）日前往永和保福宮、中和廣濟宮與福和宮參香祈福、發放福袋，現場鄉親大排長龍等待領取，甚至提前1至2小時到場搶頭香，氣氛好不熱鬧。劉和然發表談話時，除了感謝民間信仰協助穩定社會，同時也提到，這陣子看到很多「好朋友」來到新北，希望不僅只是參拜祈福，還要把中央資源能帶入全國人口最多的地方。

劉和然初三至初五先後前往三重、蘆洲、中永和宮廟參拜，他表示，新北市長侯友宜任期剩下2年，市府團隊會將「一天當成兩天用」，努力貢獻，地方有市議會的支持，中央則有立法委員協助新北市爭取資源，讓新北市建設得越來越好。連三天拜廟參香、發放福袋，倒沒有循什麼模式，只是他剛好與侯友宜之前當副市長時，負責業務都是民政局，宗教與宮廟是重要一環，平時熱心公益不遺餘力，藉由過年期間走訪表達感謝。

請繼續往下閱讀...

他指出，新北市人口全國第一多、人均預算卻是六都墊底，中央經費挹注對於擴充地方財源非常重要，市府定將「一塊錢當成二塊錢用、一天當二天做」；這陣子看到很多「好朋友」來到新北市，希望不僅只是參拜祈福，還要把中央資源能帶入地方。

劉和然補充，很多人來新北市，表示這塊土地獲得眾人關心、用心經營，過去因為財政收支劃分法的資源分配問題，即便納入新版財劃法，新北市在人口數龐大的前提下，人均預算仍是敬陪末座，社會福利得靠民間力量補足，因此才會說，如果來了只是看一看很可惜，呼籲有資源的人到新北，不是只有來參拜，而是能把資源帶進來，也不是選舉期間才帶著過來。

劉和然表示，中央與地方一定要互相合作，才能將地方建設好。新北市有29個行政區，規模有大有小，需要靠區長、里長、民代與居民互動，及時發現問題。侯友宜明（3）日起展開一年一度的行動治理巡迴座談，聆聽第一線的里長反映大小事，評估地方建設優先順序，規劃並且解決。

據了解，侯友宜今年度行動治理巡迴座談，從板橋區打頭陣，近期舉行場次包含2月3日下午2點板橋區公所、6日上午9點半淡水區公所、10日上午9點半樹林區樹人家商多功能演藝廳、10日下午2點土城區公所等，先由區長進行區政簡報，然後討論里長提案及列管案件。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法