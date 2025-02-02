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    光華商場開市 蔣萬安：讓大巨蛋經濟蔓延台北市

    光華商場今天中午進行新春團拜活動，台北市長蔣萬安也出席。（記者蔡思培攝）

    光華商場今天中午進行新春團拜活動，台北市長蔣萬安也出席。（記者蔡思培攝）

    2025/02/02 12:17

    〔記者蔡思培／台北報導〕今天是大年初五，台北市長蔣萬安中午前往光華商場參加開市活動，他表示，今年將協助商場更新電扶梯、貨梯，也將行銷預算提高。蔣萬安也指，大巨蛋啟用後舉辦演唱會造成龐大商機，會請產發局、觀傳局跨局處規劃，讓光華商場商圈更加活絡，讓大巨蛋經濟蔓延台北市。

    光華商場今天中午進行新春團拜活動，開幕由宋坤傳藝的表演團隊擊響2025年迎來新春，現場有熱鬧的鼓陣、舞獅以及跳加官表演，舞獅也走進賞場內表演。蔣萬安也與北市產發局長陳俊安一同參加團拜。

    蔣萬安致詞表示，光華商場一直是台北市有指標的3C商品重鎮，國內、外3C愛好者都指名要來光華商場。他也提到，商場去年曾反映電扶梯、貨梯需要更新，需要更多行銷經費，市府今年有4700萬元幫商場全面更新電扶梯、貨梯，也投入更多行銷資源，行銷預算由120萬元增加至180萬元，希望帶來更多加乘效益。

    蔣萬安表示，過去市府積極讓商圈更繁榮發展，大巨蛋啟用舉辦周杰倫演唱會，4天總體消費達到17億元，希望將這樣的效益擴及到台北市各商圈，也會請產發局、觀傳局跨局處規劃，讓光華商場與周邊商圈更加活絡，讓大巨蛋經濟蔓延台北市。

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