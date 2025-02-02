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    上海團缺席台北燈節點燈 簡舒培：中方申請太晚壓縮審查時間

    2025台北燈節主燈「福蛇豆豆」。（資料照）

    2025台北燈節主燈「福蛇豆豆」。（資料照）

    2025/02/02 12:03

    〔記者蔡思培／台北報導〕「2025台北燈節」今晚登場，中國上海方原定也要參加燈節，卻未獲陸委會審查通過。台北市長蔣萬安日前喊話，希望好不容易建立的溝通善意能被延續，但北市議員簡舒培今（2）日表示，台北燈節是年度例行活動，上海方直至1月20日才提出團員名單與簡略行程，嚴重壓縮審查時間，根本不在意台北燈節。

    簡舒培今日在臉書發文表示，由上海台辦主任金梅等13人組成的上海團，陸委會稱因「送件時間太趕，來不及審查。」全團審核未過，無法參與今天的點燈儀式。但蔣萬安卻責怪中央政府，更稱希望好不容易建立起來，對話溝通的善意成果能夠被延續。

    簡舒培指，過去幾年中國各地台辦不斷阻撓台商回台參加海基會活動，尤其上海市台商人數最多，中方抵制海基會活動，也讓台商感到反感。去年7月上海台辦雙城論壇踩線團來台，有關單位就曾向上海台辦主任鍾曉敏反映，希望改善「損人不利己」的阻撓，促進兩岸交流正向發展，但今年上海台辦仍無理阻撓台商回台參與海基會活動。

    簡舒培認為，對於不友善的舉措，政府當然要站在台商這一邊，表達高度重視與不滿，「限制無理阻撓台商回台的上海市台辦人員來台參加台北燈節，真的只是剛好而已」。

    簡舒培也說，這次除了金梅率領的13人團，還有2個上海參訪團，其中由上海市文旅局副局長金雷帶隊的第二團，陸委會仍在審核中；第3團14位燈藝師與旅遊業者則已獲核准，預計2月13日抵台。她質疑，若中央真的要刻意阻擋台北與上海交流，大可通通打回票、通通不核准，「還是對蔣萬安來說，台商的權益都不如曾任統戰部部長的金梅來得重要？所謂的城市交流也只是幌子，讓金梅來台灣營造兩岸一家親氛圍才是真」？

    簡舒培指出，上海方嚴重壓縮審查時間，根本不在意台北燈節，台北燈節是年度例行活動，上海參訪團參加開幕點燈儀式也非第一年，對於這樣的兩岸交流活動理應提前申請，中國卻直到1月20日，才透過台北市政府提出團員名單與簡略行程，嚴重壓縮相關機關審查作業時間。

    簡舒培表示，蔣萬安若把邀請上海團參加開幕點燈看得這麼重要，應在籌備期間就請對方提出名單與行程，她認為，要嘛就是北市府沒那麼在意上海團來不來，或者就是上海方看蔣萬安沒有，不願意配合陸委會審查，才遲至1月20日才給出名單跟「簡略」行程。

    簡舒培指，即便上海方不配合北市府，蔣萬安一句重話也不敢說，將問題全推給中央，幫中國政府攻擊台灣政府。她認為，比起可能會引起反效果的公然統戰，這種透過內部政治攻擊的手法，對經濟下行的中國而言CP值更高。

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