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    首頁　>　政治

    遭藍營鎖定罷免 吳沛憶：少一點政治口水、多一點公共政策討論

    2025/02/02 11:49

    〔記者李文馨／台北報導〕全台掀起「大罷免潮」，傳藍軍青年針對綠營北市立委吳沛憶收集罷免連署。面對罷免攻勢，吳沛憶今（2）日受訪表示，只要她在任立委的一天，就是在中央替地方爭取預算及建設，這是第一要務；她也說，希望有更多人共同關心中正萬華的大小事，「還是少一點政治的口水，多一點公共政策的討論，甚至多一點具體的行動，這才符合市民的期待」。

    吳沛憶今上午受訪表示，無論是過去擔任北市議員或去年上任立委，她每天都在崗位上盡責監督，為中正萬華爭取福利、建設。她強調，市政不應分藍綠，過去曾與台北市長蔣萬安共同向中央爭取捷運萬大線，成功獲得257億元補助；此外，萬華艋舺公園將於今年年中改建，她感謝蔣萬安持續與地方里長、團體討論，因為這項歷時2至3年的改建計畫，備受在地民眾期待，除了公園改建外，她也與台北市社會局共同向衛福部爭取街友安置配套措施。

    談及因應罷免，吳沛憶說「把本分做好」，只要在任立委的一天，就會在中央替地方發聲，爭取預算、建設，這是第一要務。她也提到，以往過年都是她主動打電話拜年，但近期許多民眾主動聯繫她，詢問反罷免志工招募事宜，支持者也向她表示：「只要準備好了，他們都很想當志工，一定要馬上通知。」她強調，若需要上街頭，也需要在地居民一起發出中正萬華的聲音。

    媒體詢問，部分罷免活動發起人是有意參選2026年的藍營青年，以此方式提高聲量是否有益？吳沛憶回應，據她了解，中正萬華區的罷免是由國民黨北市黨部發動，由市黨部主委黃呂錦茹安排招募，目前全台僅此一區由國民黨部發起。她尊重這項公民權利，但也歡迎大家深入了解中正萬華，唯有如此，才能與市民進行更深入的溝通交流。

    面對大罷免潮，蔣萬安日前受訪表示，他自己一定會和所有北市立委站在一起。媒體詢問吳沛憶，是否希望蔣萬安支持她？吳沛憶表示，市政不分藍綠，希望邀請蔣萬安多到中正、萬華區走訪，聆聽在地居民的心聲，期待新的一年市政合作能有更多進展。

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