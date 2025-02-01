台南新社會局長上任！郭乃文先訪地震收容中心顧災民

台南市社會局新局長郭乃文（中）走訪楠西區地震災民收容中心，了解災民安置照顧情形。（圖：南市社會局提供）

2025/02/01 16:59

〔記者王俊忠／台南報導〕曾任成大醫學院教授、光華高中校長的郭乃文，從台南市府社會局前局長盧禹璁手中接下社會局長重擔後，今（1）日上任後即關心近日台南地震災情，並前往楠西區綠柏園收容中心視察。她聽取現場主管工作報告並了解收容居民的照顧情形，感謝年假期間出勤值班同仁的辛勞，也提醒同仁照顧災民身心健康的同時也要注意自身安全。

台南市府表示，郭乃文擁有40年豐富的臨床心理服務經驗，曾任成功大學醫學院教授、腦心智健康與發展研究中心主任、南市光華高中校長及台北榮總復健部技師等職務，長期關注全民心理衛生健康能力，培植與弱勢保護發展等社會福利議題。在過去執業生涯中，她將專業知識應用於社會服務，協助身心障礙者、早療兒童、精神疾患者、高齡身心調適及受虐婦女與兒童等族群，協助改善弱勢家庭的生活品質和去社會污名化。

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郭乃文說，她接任台南市社會局長後會全力以赴，首要任務是全心投入地震災民的照顧，除災後救助與關懷工作外，也將迅速接軌局內各項社會福利業務，更著重培植社會局服務的弱勢對象，在身、心、境遇方面都能自主發展，希望在黃偉哲市長帶領下，結合自身專業背景與關懷精神，與市府團隊、社會局同仁及民間團體等緊密合作，擴充公私資源，幫助更多需要幫助的個人和家庭。

郭乃文強調，社會福利的核心精神是「以人為本」，不僅要照顧弱勢群體，也將持續深化在地的社福政策以照顧更多台南市民，帶來更全面的社會支持，實現南市「尊嚴關懷、共融發展」的社會褔利願景。

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