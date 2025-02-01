民眾黨魁之爭》蔡壁如拋智取4郡 避免民眾黨2026不被泡沫化

參選民眾黨主席補選的前立委蔡壁如特別來基隆，發放市民象徵去除霉運的剝殼龍眼。（記者林嘉東攝）

2025/02/01 17:04

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆護國城隍廟香火鼎盛，參選民眾黨主席補選的前立委蔡壁如今天基隆，發放市民一顆顆象徵去除霉運的剝殼龍眼，面對將於2月15日登場的台灣民眾黨主席補選，蔡璧如表示，如何讓台灣民眾黨不會被泡沫化，她提出智取新竹市等四郡，對小黨永續經營比較有利。

基隆護國城隍廟香火鼎盛，大年初四發送發財金已經成為市民春節期間最期待的盛事，城隍廟今年發財金結合闔家平安主題推出限量「保庇5元發財金御守」，5元台語代表「有緣」，御守是守住財運，希望民眾平平安安，將財富牢牢守住。

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今天（1日）下午2點良辰吉時一到，護國城隍廟迎接財神，接著開始發放發財金，排隊領發財金的市民從廟前排隊，沿著忠一路、孝三路，一路排到基隆火車站南站綿延數公里之遠，廟方還增派人力在路口疏導車流。

城隍廟除了免費發送發財金給民眾，還準備帶殼龍眼，現場剝殼象徵「脫殼脫離離」，將過去霉運一起去除，迎接新的一年好運到。基隆市副市長邱佩琳、市議員宋瑋莉等人在城隍廟前發放發財金，前立委蔡璧如則發送民眾每人1 顆龍眼。

民眾黨主席補選將於2月15日登場，由代理主席黃國昌與前立委蔡壁如對決。蔡壁如繼日前拋出「大和解咖啡2.0」後，今天在城隍廟前發放市民龍眼前也強調，2026年是台灣民眾黨一個很重要的生死關頭，她一直想與黨內領袖、各要角溝通，2026年如何讓台灣民眾黨不會被泡沫化，過去她提出取經三國演義諸葛亮智取荊州，對台灣民眾來說，她提出的是智取四郡，譬如新竹市、竹北市、嘉義市、彰化市等4個市的人口數約20萬到30萬，對於小黨永續比較經營有利，讓小黨不管人力、經費經營上相對有利，至於各地方議員提好提滿，她沒有意見，現在最重要的盡快尋找勇於出來代表台灣民眾黨出來的選舉人才。

護國城隍廟迎接財神，接著開始發放發財金，排隊領發財金的民眾從廟前排隊，沿著忠一路、孝三路一路排到基隆火車站南站，綿延數公里之遠，廟方還增派人力在各路口疏導車流。（記者林嘉東攝）

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