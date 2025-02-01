國民黨青工會在鶯歌未申請即設攤連署罷免立委 影響市場動線遭驅離

國民黨青工會在鶯歌公有市場前設攤推動罷免立委蘇巧慧連署，因為影響市場出入動線遭驅離。（民眾提供）

2025/02/01 13:54

〔記者翁聿煌／新北報導〕藍白立委在立法院佔著人數優勢強勢刪除總預算，引發各地民眾不滿，罷免藍營立委遍地開花，國民黨青年工作會今天也在新北市鶯歌公有市場前設攤連署要罷免民進黨立委蘇巧慧，結果因為設攤位未事先申請，且影響市場出入動線，遭警方勸離。

民進黨新北市黨部執行長高碩呈指出，藍白立委在國會強推違憲的立委擴權法案後，又推出財政亂劃法、降低罷免門檻、癱瘓憲法法庭等法案，更亂刪民生經濟與國防外交預算、指稱藝文工作者是「要飯的」，不斷試探台灣民意底線，引起全民憤怒，才有現在遍地開花的罷免活動。

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高碩呈說，蘇巧慧曾榮獲13度優秀立委，在地方上爭取的建設也受到不分黨派民眾的認同，若國民黨不好好反思，卻要逆向操作罷免表現傑出的立委，人民不僅不會同意，還會更加憤怒，凝聚更強大的力量來罷免國民黨立委。

藍白立委在國會造成亂象，新北市的藍營立委紛紛遭到志工團體在各區進行連署罷免，新北市的國民黨青工會團隊也想反制，上午選在鶯歌市場前設攤連署，但是現場民眾觀察，從開始20分鐘過去還沒有人去簽，只有一個男的過去嗆國民黨毀憲亂政，現場文宣有掃描QRcode服務，不過社群整個上午一共只有新增5人，因為活動未經申請，且影響到市場出入動線，11點多遭到市場自治會勸離撤攤。

新北市市場處表示，設攤連署單位並未向市場處或公有市場自治會提出申請，自治會看到他們擋住出入口擺攤，就有請對方離開，但對方不聽勸，最後是里長態度強硬要求，他們才離開。

國民黨青工會在鶯歌公有市場前設攤推動罷免立委蘇巧慧連署，因為影響市場出入動線遭驅離。（民眾提供）

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